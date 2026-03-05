Son Mühür / Erkan Doğan - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile pazarcı esnafı ve Kent A.Ş. işçileri ile son günlerde yaşadığı gerginlik Karşıyaka Belediyesi’nin mart ayı ikinci toplantısına da yansıdı.

Başkan Ünsal meclise katılmadı

Karşıyaka Belediyesinde görevli zabıta ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen meclise Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal katılmadı. Meclisi Başkan Vekili Burak Ali Durak tarafından yönetildi. Başkan Ünsal'ın meclise katılmama nedeni ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Gösteri yapacak kişileri meclis salonuna almayın talimatı

Başkan Ünsal, Bostanlı Pazaryerinde açmak istediği ‘Tekstil Günleri’ etkilğinden vazgeçemezken, geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş., Bostanlı’da planlanan “tekstil günleri” için başvuru ilanı yayımladı. İlana tepki gösteren pazarcıların belediye hizmet binası önünde basın açıklaması yapacağını açıkladı. Bir önceki mecliste maaşları ödenmeyen Kent A.Ş. işçileri pankartlı eylem yaparken, ikinci meclis toplantısında da olası bir ‘pazarcı esnafı’ protestosuna karşı zabıta birimi geniş güvenlik önlemi aldı. Zabıtaya, ‘Protesto gösterisi yapacak kişiler içeriye alınmasın’ talimatı verildiği öğrenildi.