Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa’da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 9. ayağında damalı bayrağı ilk sırada geçerek bir kez daha tarihe geçti. 4 bin 411 metre uzunluğundaki Magny-Cours Pisti’nde gerçekleşen hafta sonunun 21 turluk ilk yarışında startı pole pozisyonundan alan Toprak, baştan sona lider götürdüğü mücadeleyi zaferle tamamladı.

Üst üste 10. galibiyet

Red Bull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımı adına mücadele ettiği yarışta üst üste 10. galibiyetini elde ederek serisini sürdürdü. Fransa’daki ilk yarışta Aruba Ducati’den Nicolo Bulega ikinci, Kawasaki Racing takımının İngiliz pilotu Alex Lowes ise üçüncü sırada yer aldı.

Sofuoğlu ilk yarışı 10. sırada bitirdi

Türkiye’yi WSBK’de temsil eden bir diğer isim Bahattin Sofuoğlu ise Yamaha Motoxracing takımıyla çıktığı ilk yarışta damalı bayrağı 10. sırada gördü. Sofuoğlu’nun puan alarak istikrarlı performansını sürdürmesi dikkat çekti.

Genel klasmanda fark açıldı

Fransa’daki birinciliğiyle puanını 432’ye yükselten Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Nicolo Bulega’ya 31 puanlık fark attı. Bulega 401 puanla ikinci sırada bulunurken, Barni Spark Racing takımından İtalyan pilot Danilo Petrucci 246 puanla üçüncü sırada yer aldı. Bahattin Sofuoğlu ise 23 puanla genel klasmanda 20. sırada.

Gözler ikinci yarışta

Milli sporcular, Fransa etabında 7 Eylül günü tekrar piste çıkacak. TSİ 12.00’de yapılacak superpole yarışının ardından, TSİ 16.30’da hafta sonunun ikinci ana yarışı koşulacak. Türk motor sporları tutkunları, Toprak ve Sofuoğlu’nun yeni başarıları için heyecanla bekleyişini sürdürüyor.