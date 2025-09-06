Son Mühür - A Milli Takım’ın genç yıldızı Arda Güler, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İspanya ile oynanacak kritik mücadele öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldız futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İspanya'ya saygı duyuyoruz, son 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz."

Yamal'la ilgili ne dedi?

"Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Lamine Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları da anlayabiliyorum.

"Taktik için çok bilgi veremem. Topu kaptığımızda hızlı geçişler yapabiliriz. İnşallah yarın da bunlardan birkaç tane yakalarız. Bireysel değil, Milli Takım olarak hayalimiz var. Ve bu hedefimiz de Dünya Kupası'na gitmek. Baskı yaşamıyorum, karakterimde böyle bir özellik var. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, inşallah böyle devam ederiz."