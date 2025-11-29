Son Mühür/ Merve Turan - Efes Selçuk Belediyesi, Karaot Yerel Tohum Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Analiz Laboratuvarı iş birliğiyle düzenlenen toplantıda üreticiler, uzmanlarla birebir görüşme imkânı buldu. Toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Toprak ve Yaprak Analizi Laboratuvar Sorumlusu Dr. Ayşen Duman ile Tarımsal Eğitim Ar-Ge ve Koordinasyon Şube Müdürü Murat Altun, üreticilerin sorularını yanıtladı.

Toprak analizleri tamamlandı

Kasım ayı boyunca Efes Selçuklu üreticiler tarafından Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne teslim edilen toprak numuneleri, Büyükşehir Belediyesi Analiz Laboratuvarı’nda incelendi. Toplam 36 üreticiye ait toprak örneklerinin analizleri tamamlanarak sonuçlar toplantıda üreticilere aktarıldı.

Ovaya genel bakış, parsel bazlı öneri

Dr. Ayşen Duman, Efes Selçuk Ovası’ndaki toprakların genel durumu hakkında değerlendirmede bulunarak önemli bulguları paylaştı. Ardından her üreticiye, kendi arazi analiz sonuçlarına göre bitki besin elementleri, toprak düzenleyiciler ve uygulanması gereken tarımsal yöntemler konusunda özel öneriler sundu.

Verim ve sürdürülebilirlik vurgusu

Üreticiler, arazilerindeki kireç, tuzluluk ve besin elementi düzeyleri hakkında net bilgilere ulaşırken, bölge genelinde toprak sağlığına ilişkin yeni veriler edindi. Toplantının üretim kalitesine doğrudan katkı sunduğunu belirten üreticiler, gübre ve bitki besin elementi kullanım alışkanlıklarını gözden geçirmenin verim artışı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Eğitimler sürecek

Efes Selçuk’ta bilinçli, sürdürülebilir ve verimli tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yürütülen eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.