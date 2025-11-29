İzmir’de dün akşam saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle birçok yol adeta ‘göle’ döndü. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü ile AFAD’ın gün içinde yaptığı sarı kodlu uyarının ardından başlayan gök gürültülü sağanak, kısa sürede birçok ilçede etkisini gösterdi. Uyarıların ardından beklenen yağış, saatler içinde kent merkezinde su baskınları ve trafik yoğunluğu oluşturdu.

Su birikintileri oluştu

Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte özellikle ana arterlerde ciddi su birikintileri meydana geldi. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve yollardaki su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Konak ilçesinde bulunan Anadolu Caddesi’nin bazı bölümleri tamamen suyla kaplandı; bu nedenle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Kentin farklı noktalarında da bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin artması sonucu araçlar yavaşlamak zorunda kaldı.

Çeşme’de deniz resmen taştı

Çeşme’de gece boyunca etkisini artıran şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun kısa sürede yoğunlaşmasıyla ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar suyla kaplandı, bazı konutlar ile iş yerlerine su doldu. Deniz kıyısından çekilen bir görüntüde ise dalgalarla taşan suyun kıyıyı aşarak kara ile bütünleşmiş gibi göründüğü dikkat çekti. Turistik bölgede sağanağın etkisiyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, sürücüler biriken su nedeniyle yollarda güçlükle ilerledi.

Vatandaşa uyarı da yapıldı

Ekipler, yağışın oluşturduğu olumsuzluklara karşı gece boyunca çalışma yürüttü. Su tahliye işlemleri gerçekleştirildi, trafik akışının normale dönmesi için kritik noktalarda ekipler yönlendirme yaptı. Yetkililer, yağmurun gün içinde aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşı dikkatli olmaya çağırdı.