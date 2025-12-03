Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, teknolojiyi sosyal belediyecilik anlayışıyla birleştiren çalışmalarına bir yenisini ekledi. Görme engelli yurttaşların güvenle kullandığı ve ulusal düzeyde ödül alan “Duraktayım” uygulaması, tekerlekli sandalye kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirildi.

Altyapı çalışmaları tamamlanma aşamasında

IOS ve Android marketlerde ücretsiz olarak sunulan ESHOT Mobil uygulamasının altyapısı, ESHOT ekiplerinin uzun süredir yürüttüğü çalışmalar sonucunda yeniden düzenlendi. Mevcut sistemde görme engelli yolcuların durakta bekledikleri bilgisini şoföre otomatik ileten yapı, bu kez tekerlekli sandalyeli yolcular için uyarı sağlayacak biçimde modellendi.

Sistem nasıl işleyecek

Kısa süre içinde yayınlanacak ESHOT Mobil güncellemesiyle, durakta bekleyen tekerlekli sandalyeli yurttaşlar uygulama üzerinden bildirim gönderecek. Bu bildirim, doğrudan otobüs şoförünün ekranına yansıyacak. Şoför, durakta tekerlekli sandalyeli yolcunun bulunduğunu önceden görerek, aracı engelli rampasının en uygun açıda açılabileceği şekilde durağa yanaştıracak.

“Duraktayım” daha kapsayıcı hale geldi

Hâlihazırda görme engelli yurttaşların sesli komutlarla durak ve hat seçimi yapabildiği, dış anons sistemiyle yaklaşan aracı tespit edebildiği “Duraktayım” uygulaması, yeni güncellemeyle fiziksel engelli yurttaşlar için de önemli bir destek aracı haline geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu adımıyla kent içi toplu ulaşımda erişilebilirlik standartları daha da güçlenmiş oldu.