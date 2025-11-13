Alman futbolunun efsane isimlerinden Toni Kroos, Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. SPORT1’e konuşan Kroos, genç yıldızın yeteneğinden etkilendiğini belirterek, kariyerinin en önemli dönüm noktasında ona önemli tavsiyelerde bulundu.

“Arda Güler çok özel bir yetenek”

Real Madrid’in deneyimli orta sahası Toni Kroos, Arda Güler’in teknik kapasitesine hayran olduğunu dile getirdi. Alman futbolcu, genç oyuncunun özellikle top kontrolü ve oyun zekâsıyla dikkat çektiğini belirterek, “Arda Güler gerçekten özel bir yetenek. Sahadaki zarif dokunuşları, pas kalitesi ve pozisyon alma becerisiyle fark yaratıyor” dedi.

“Sürekli oynaması gelişimi için şart”

Kroos, Arda Güler’in potansiyelini tam olarak ortaya koyabilmesi için düzenli olarak forma giymesi gerektiğini vurguladı. Tecrübeli futbolcu, “Sürekli oynaması çok önemli. Gelişmesinin tek yolu bu. Real Madrid gibi bir takımda rekabet elbette zor ama o ne kadar çok süre alırsa, o kadar hızlı büyür. Uzun yıllar boyunca bu kulüpte iz bırakacağına eminim” ifadelerini kullandı.

“Arda ile ben çok farklı oyuncularız”

Kroos, medyada sık sık yapılan kıyaslamalara da yanıt verdi. Kendisinin Arda Güler ile aynı tarzda bir futbolcu olmadığını belirten Alman yıldız, “Kıyaslamalara inanmıyorum. Arda benden çok daha hücum odaklı bir oyuncu. Oyun tarzlarımız tamamen farklı. Bu yüzden Arda’nın benim yerime geçeceği yorumları doğru değil” açıklamasında bulundu.