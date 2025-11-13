Galatasaray Kulübü, dijital dönüşüm vizyonu kapsamında teknoloji, taraftar ve spor dünyasını buluşturacak yeni bir adım attı. “Galatasaray Teknoloji AŞ” adıyla kurulan şirket, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle taraftar deneyimini yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Spor ve teknolojiyi buluşturan yenilikçi adım

Galatasaray’ın resmi açıklamasına göre yeni şirket, sadece spor kulübü bünyesinde değil, aynı zamanda teknoloji ihracatı yapabilen bir yapı olmayı amaçlıyor. “Galatasaray Teknoloji AŞ”, kulübün dijital markalarını tek bir çatı altında toplayarak spor teknolojileri alanında uluslararası ölçekte rekabet gücüne sahip bir ekosistem oluşturacak.

GS Plus, GS Tatil ve GS Para tek platformda birleşiyor

Yeni yapılanma kapsamında kulübün farklı alanlardaki alt markaları GS Plus, GS Tatil ve GS Para “Galatasaray Teknoloji AŞ” çatısı altında entegre edilecek. Böylece taraftarlara tek bir dijital kimlik üzerinden hizmet verilmesi ve tüm deneyimlerin bütünleşik bir platformda toplanması planlanıyor.

Yapay zekâ ve artırılmış gerçeklikle yeni taraftar deneyimi

Galatasaray Teknoloji AŞ, taraftar etkileşimini güçlendirecek yenilikçi çözümler geliştirecek. Yapay zekâ, artırılmış gerçeklik (AR) ve veri analitiği teknolojilerinden faydalanılarak maç günü deneyimleri, mobil uygulamalar ve dijital üyelik süreçleri tamamen yenilenecek. Kulüp, bu projeyle sadece Türkiye’de değil, global arenada da teknoloji odaklı spor deneyiminde öncü olmayı hedefliyor.

Yönetim Kurulu ve Genel Müdür belli oldu

Yeni kurulan şirketin yönetim yapısı da açıklandı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknoloji AŞ’nin başkanlığını üstlendi.

Başkan vekilliklerini ise Eray Yazgan ve R. Erdem Erkul yürütecek.

Yönetim Kurulu üyeleri arasında Emir Aral, Başar Ay, Aziz Mesut Aykaç, Semih İncedayı, Yasin Beceni, Zehra Öney ve Saltuk Buğrahan Budak yer aldı.

Şirketin Genel Müdürü ise teknoloji alanındaki tecrübesiyle tanınan Uğurcan Uğur oldu.

“Galatasaray dijital geleceğini kendi kuruyor”

Kulüp kaynaklarına göre, Galatasaray Teknoloji AŞ’nin kuruluş amacı; dijital gelir modellerini artırmak, taraftar bağlılığını güçlendirmek ve Türk sporuna teknoloji tabanlı bir dönüşüm kazandırmak. Bu adımla birlikte Galatasaray, sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda “teknoloji üreten” bir marka kimliği kazanmayı hedefliyor.

