Tom Clancy's Jack Ryan Ghost War, 20 Mayıs 2026 tarihinde Prime Video üzerinden tüm dünyada aynı anda yayına girecek. Yeni yapım, bir sezon olarak değil tam metrajlı bir sinema filmi olarak hazırlandı. 1 saat 45 dakikalık süresiyle serinin hikayesini büyük perde estetiğiyle sürdürecek olan film, 240'tan fazla ülkede eş zamanlı olarak izleyiciyle buluşacak.

Jack Ryan Ghost War dizi mi, film mi?

Jack Ryan Ghost War, izleyicilerin aşina olduğu bölümlü dizi yapısından farklı olarak tek parça bir sinema filmi şeklinde çekildi. Amazon MGM Studios, Paramount Television ve Skydance imzalı yapım, dizinin 5. sezonu olmaktansa serinin sinemaya uzanan doğal devamı niteliğinde. Orijinal serinin dört sezonu 2018-2023 yılları arasında yayımlanmış ve geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Filmin yönetmen koltuğunda dizinin de yönetmenliğini üstlenen Andrew Bernstein oturuyor. Senaryo Aaron Rabin ve John Krasinski imzalı. Yapımcı ekibinde Krasinski'nin yanı sıra Allyson Seeger ve Andrew Form gibi isimler yer alıyor. R kategorisinde değerlendirilen yapım, aksiyon, gerilim ve dram tonlarını bir arada harmanlıyor.

Tom Clancy's Jack Ryan Ghost War konusu ne?

Yeni filmde Jack Ryan, uluslararası bir örtülü operasyonun kanlı bir komplonun fitilini ateşlemesiyle istemsizce casusluk dünyasına geri dönüyor. CIA analisti olarak rahatına kavuşan karakter, asi bir kara operasyon biriminin peşine düşmek zorunda kalıyor. Olaylar gerçek zamanlı ilerliyor; tehdit her saniye büyüyor ve hayatlar tehlikeye giriyor.

Ryan bu zorlu görevde yalnız değil. Eski CIA operatörü Mike November ve eski CIA şefi James Greer ile yeniden bir araya geliyor. Üçlünün deneyimi, her hamlelerini bilen düşmana karşı tek avantajları. Filmde yeni bir müttefik olarak MI6 ajanı Emma Marlowe da ekibe katılıyor. Jack ve ekibi, geçmişte kapandığını sandıkları bir dosyayı yeniden açmak zorunda kalıyor.

Ghost War oyuncu kadrosunda kimler var?

Filmin başrolünü bir kez daha John Krasinski üstleniyor ve Jack Ryan karakterine hayat veriyor. Dizinin sevilen isimlerinden Wendell Pierce, James Greer rolüyle geri dönerken, Michael Kelly yine Mike November karakterini canlandırıyor. Betty Gabriel ise CIA Direktörü Elizabeth Wright rolünde izleyicinin karşısına çıkıyor.

Kadronun en büyük sürprizi Sienna Miller. MI6 ajanı Emma Marlowe karakterini canlandıran Miller, Jack Ryan ekibine katılan yeni yüz olarak dikkat çekiyor. Oyuncu kadrosunun geri kalanında Max Beesley, JJ Feild, Douglas Hodge ve Khalid Laith gibi deneyimli isimler yer alıyor. Prime Video, filmin ilk fragmanını nisan ayında yayınlamış ve 20 Mayıs 2026 tarihindeki prömiyer için heyecanı artırmıştı.