Mevsim geçişiyle birlikte kışlık kıyafetlerin kaldırılma süreci başlarken, yıllardır alışkanlık haline gelen bir uygulama yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, keskin kokusu ve kimyasal içeriğiyle bilinen naftalin yerine doğal yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu öneri, özellikle dolap düzenine önem verenler arasında hızla yayılmaya başladı.

Yünlü kazaklar, paltolar ve battaniyeler uzun süre saklanırken en büyük riskin güvelenme olduğu biliniyor. Ancak bu soruna karşı geliştirilen doğal çözümler, hem koruyucu hem de daha sağlıklı bir alternatif sunuyor. Üstelik bu yöntemler, kıyafetlerin kötü kokmasını da engelliyor.

Lavanta ve karanfil güçlü bir alternatif sunuyor

Güve ve benzeri haşereleri uzak tutmada en etkili yöntemlerden biri olarak kurutulmuş lavanta ve karanfil karışımı öne çıkıyor. Bu iki doğal malzemenin kokusunun haşereler tarafından sevılmediği belirtilirken, küçük tül keselere konularak hurçların içine yerleştirilmesi öneriliyor.

Ortaya çıkan etki ise oldukça dikkat çekici. Hem dolap içinde doğal bir koku oluşuyor hem de kıyafetler uzun süre korunabiliyor. Öte yandan bu yöntem, kimyasal içermemesi nedeniyle daha güvenli bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Defne yaprağı ve sabun da etkili sonuç veriyor

Geleneksel yöntemler arasında yer alan defne yaprağı ve sabun rendesi kullanımı da yeniden gündemde. Aktarlardan temin edilen defne yapraklarının, rendelenmiş beyaz sabunla birlikte ince bezlere sarılarak kıyafet aralarına konulması tavsiye ediliyor.

Bu yöntem sayesinde hem nemin önüne geçiliyor hem de kıyafetlerde oluşabilecek kötü kokular engelleniyor. Uzmanlara göre bu basit uygulama, dolap içi hijyen açısından da önemli bir avantaj sağlıyor.

Temizlik en önemli adım olarak öne çıkıyor

Uzmanların özellikle altını çizdiği bir diğer konu ise kıyafetlerin temizliği. Kıyafetler üzerinde kalan ter, parfüm ya da gıda kalıntılarının güveleri çektiği ifade ediliyor.

Bu nedenle kışlıkların kaldırılmadan önce mutlaka yıkanması ve tamamen kurutulması gerektiği belirtiliyor. Aksi halde en iyi saklama yöntemi bile istenilen sonucu vermeyebiliyor.

Nem kontrolü için pratik çözümler öneriliyor

Depolama sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise nem. Vakumlu poşetlerin bu noktada önemli bir avantaj sağladığı belirtiliyor. Hem yer tasarrufu sağlayan hem de dış ortamla teması kesen bu poşetler, kıyafetleri zararlılardan koruyor.

Öte yandan hurçların içine yerleştirilen bir miktar karbonatın, ortamda oluşabilecek nemi hapsettiği ve küf kokusunu önlediği ifade ediliyor. Bu küçük ama etkili detay, kıyafetlerin daha uzun süre sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor.