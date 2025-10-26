Son Mühür- Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, umre ibadetlerini yerine getirmek üzere Mekke’ye gitti. Çiftin kutsal topraklardaki ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflar sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Ancak kısa sürede, Kur’an okurken uyuyakaldığı iddia edilen bir görüntünün Sayışman’a ait olduğu öne sürülünce, konu gündeme oturdu.

Sosyal medyada yanlış paylaşılan görüntü

Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğrafta, bir kişinin Kur’an-ı Kerim başında uyuduğu anlar “Tolgahan Sayışman umrede uyuyakaldı” notuyla paylaşıldı. Görüntü kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı. Takipçilerden gelen yoğun etiketlemeler ve mesajlar sonrası oyuncu, konuyla ilgili açıklama yapma gereği duydu.

“O videodaki kişi ben değilim”

Tolgahan Sayışman, Instagram hesabından yaptığı açıklamada iddiaları net bir dille yalanladı. Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



“Videodaki beyefendiye ve sevgili eşine saygılar. Allah kabul etsin. Ama arkadaşlar bana videoyu göndermeyin artık, o ben değilim.” Sayışman’ın açıklaması, kısa sürede hem hayranları hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Ayetli paylaşım dikkat çekti

Oyuncu, iddialara yanıt verdikten sonra Mekke ziyaretinden bir kareyi sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımında Zümer Suresi’nin 53. ayetini paylaşan Sayışman, şu ifadeleri kullandı:

“De ki (Allah şöyle buyuruyor): Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

Umre paylaşımına beğeni yağdı

Tolgahan Sayışman’ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Oyuncunun manevi içerikli paylaşımları, takipçileri tarafından “samimi” ve “içten” olarak yorumlandı. Sayışman’ın eşi Almeda Abazi ile birlikte yaptığı umre ziyareti, magazin gündeminde uzun süre konuşulmaya devam etti.