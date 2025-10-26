Esra Ezmeci'den estetik iddialarına net yanıt: "Kilo alınca kalçamdan alıyorum"

Son Mühür/ Osman Günden- TikTok hesabından yaptığı bir paylaşımla hakkında çıkan söylentilere yanıt veren Esra Ezmeci, vücut yapısının doğal olduğunu vurguladı. Ünlü psikolog, “Birazcık alt bölgesi kilolu bir insanım. Her zaman da öyleydim. Üst tarafım zayıftır, alt tarafım kilolu. İki kilo bile alsam direkt kalçamdan veya basenlerimden alıyorum” ifadelerini kullandı.

Ezmeci, kilo artışı yaşadığı dönemlerde fiziksel görünümünün değiştiğini, bunun da estetik yaptırdığı yönünde yanlış algılar yarattığını dile getirdi. “Sonrasında gidip estetik yaptırdı deniyor. Hayır. Kilo aldığım dönemlerde estetik yaptırdım sanıyorlar. Kilo aldığımda yapısal olarak kalça ve basenlerimden alıyorum” sözleriyle iddialara açıklık getirdi.

Sosyal medyada tartışma yarattı

Ezmeci’nin açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar açıklamayı samimi bulurken, bazıları ise ikna olmadı. Yorumlar arasında “Biz de yedik”, “Çok kötü duruyor” ve “Gerçekten mi, emin misin?” gibi ifadeler dikkat çekti.

Her paylaşımı olay oluyor

Sosyal medyada hem mesleki paylaşımları hem de cesur açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Esra Ezmeci, daha önce de takipçilerinden gelen özel sorulara verdiği cevaplarla gündemde yer almıştı. Ünlü isim, bu kez de fiziksel görünümüyle ilgili tartışmaların odağı haline geldi.

Takipçileri ikiye bölündü

Ezmeci’nin açıklaması sonrasında sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kesim, ünlü psikoloğun doğal fiziğini savunurken diğer kesim estetik iddialarının doğru olduğunda ısrarcı oldu. Esra Ezmeci ise tartışmalara rağmen açıklamasının arkasında durarak, fotoğraflarının doğal olduğunu bir kez daha vurguladı.