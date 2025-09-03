Son Mühür- Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, bu yaz tatil rotasını eşi Almeda Abazi’nin memleketi Arnavutluk’a çevirdi.

Ailesiyle birlikte keyifli bir tatil yapan Sayışman, gezisini yalnızca dinlenmekle sınırlı tutmadı, aynı zamanda önemli bir yatırım da gerçekleştirdi.

23 milyon TL’lik lüks villa

Hürriyet’in haberine göre, Tolgahan Sayışman Arnavutluk’ta yaklaşık 23 milyon TL değerinde lüks bir villa satın aldı. Bu villa, ünlü oyuncunun eşiyle birlikte ülkedeki ilk gayrimenkul yatırımı oldu.

Hem tatil hem yatırım

Almeda Abazi’nin memleketinde yapılan bu yatırım, çiftin ülkeyle olan bağını daha da güçlendirdi. Son yıllarda doğal güzellikleri, denizi ve tarihi dokusuyla öne çıkan Arnavutluk, ünlü isimler için de yeni bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda.

8 yıllık evli çiftin iki çocuğu var

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliği sık sık gündeme gelmiş, 2019 yılında oğulları Efehan, 2021 yılında ise kızları Alina dünyaya gelmişti.

Aile hayatlarıyla da ilgi odağı olan çift, bu yatırımla birlikte hem çocukları için güvenli bir gelecek adımı attı hem de yeni bir yaşam alanı oluşturdu.