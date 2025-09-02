Son Mühür- Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Zara, son dönemde verdiği kilolarla gündeme geldi. 48 yaşındaki sanatçı, 90 gün içinde 16 kilo verdiğini açıklayarak yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı.

Tıbbi müdahale olmadan kilo verdi

Ünlü şarkıcı, kilo verme sürecinde herhangi bir tıbbi müdahale olmadığını özellikle vurguladı. Zara, "Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, dans ettim, onlarca diyet uyguladım, aç kaldım. Ancak ‘Zara kilo almış, Zeyna’ya dönmüş’ eleştirileri motivasyonumu sarstı" dedi.

Metabolizma dönüşümünü anlattı

Sanatçı, asıl farkı yanlış metabolizma kullanımını fark ettikten sonra yaşadığını belirtti. 90 günlük metodolojik bir süreçle beslenme düzenini değiştirdiğini söyleyen Zara, metabolizmasını yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

“Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir dönem”

Zorlu sürece dikkat çeken Zara, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Hiçbir şey yemedim. Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim. Dolayısıyla benim için çok zordu."