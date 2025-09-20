Son Mühür- Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve tasarımcı Zeynep Mayruk, 27 Haziran 2024’te Çeşme’de dünyaevine girmişti.

Çift, evliliklerinin ardından kısa süre içinde anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Uzun zamandır heyecanla beklenen bebekleri dünyaya geldi.

İlk çocuklarına Ali ismini verdiler

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada baba olacağı için büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Sarıtaş, doğumun ardından bu heyecanını ikiye katladı. Çift, ilk çocuklarına Ali adını verdi.

“Her şey yolunda, keyfimiz yerinde”

Sarıtaş, doğum öncesinde verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Her şey yolunda. Heyecanlıyız. Doğum eylül sonu gibi görünüyor. İyiyiz, keyfimiz yerinde."

Sosyal medyada tebrik yağmuru

Bebeklerinin dünyaya gelmesiyle birlikte çiftin sevenleri ve sanat camiasındaki dostları, sosyal medya üzerinden tebrik mesajları paylaştı. Sarıtaş ve Mayruk’un mutluluğu, kısa sürede gündeme oturdu.

Daha önce canlandırdığı karakterle bebeğinin ismi aynı

Tolga Sarıtaş’ın kariyerinde geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan “Güneşin Kızları” dizisinde canlandırdığı karakterin adı da Ali idi. Bu tesadüf, hayranlarının dikkatini çekti ve sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer aldı.