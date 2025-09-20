Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu üzerine ünlü şarkıcı Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısına erişim engeli getirilmişti. Bu kararın ardından İçişleri Bakanlığı da harekete geçmişti.

Bakanlık, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer almıştı: “Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.”

BBP de sürece dahil oldu

Erişim engelinin ardından bir adım da Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) geldi. BBP, Mabel Matiz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Partinin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Samet Bağcı, kamuoyuna yaptığı açıklamada, partinin resmi olarak başvuruda bulunduğunu duyurdu.

BBP: "Müstehcen içeriklere karşı sessiz kalmamız mümkün değildir"

BBP’li Samet Bağcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Büyük Birlik Partisi olarak, toplumsal değerlerimizi ve aile yapımızı hedef alan müstehcen içeriklere karşı sessiz kalmamız mümkün değildir.

Son dönemde Mabel Matiz adındaki şahıs tarafından yayımlanan şarkıda yer alan açıkça ahlaka aykırı, edebe mugayir ifadeler, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun manevi yapısını tehdit etmektedir. Aile yapısının korunması geleceğimiz için olmazsa olmaz önceliktir.

Bu nedenle, söz konusu içerik hakkında ‘müstehcenlik’ suçu kapsamında hukukçularımız tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Partimiz, toplumun milli ve manevi değerlerini koruma yönündeki kararlılığını her zaman sürdürecektir.”