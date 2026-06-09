Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan kampanya çerçevesinde, 64 ilde yer alan yaklaşık 20 bin konut kura şartı olmaksızın açık satışa sunuluyor. Ege'nin incisi İzmir de bu büyük sosyal konut ağının merkezlerinden biri konumunda. İzmir genelinde uygun maliyetli ve her şeyden önemlisi sarsıntıya dayanıklı bir konut arayanlar için bu projeler can suyu olacak. Yapıların tamamında tünel kalıp yönteminin kullanılması, deprem riski yüksek olan şehirde güvenli bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Haziran ayındaki başvuru detayları ve finansal çerçeve

İzmir'deki açık satış fırsatlarından istifade etmek isteyen vatandaşların takvimde 15-17 Haziran tarihlerini işaretlemesi önem arz ediyor. Gayrimenkul alım satım işlemleri ve finansal sözleşmeler Halk Bankası ile Ziraat Bankası aracılığıyla yürütülecek. Bakan Kurum'un paylaştığı resmi bütçe parametrelerine göre, Ankara odağındaki 2+1 daire modellerinin başlangıç fiyatı 3 milyon 100 bin TL olarak duyuruldu. Söz konusu dairelerin aylık ödemeleri ise 21 bin 400 TL'den başlayacak biçimde hesaplandı. İzmir'deki talipliler bu genel ekonomik çerçeveyi baz alarak kendi hazırlıklarını yapabilecekler.

Bürokrasiden uzak ve kurasız gayrimenkul satışı

Bu projenin en ayırt edici tarafı, vatandaşları aylarca bekleten kura usulünün uygulanmamasıdır. Koşulları sağlayan kişiler doğrudan banka kanalıyla işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru esnasında geçmişte istenen gelir belgeleri, şehir ikametgah zorunlulukları ya da ön müracaat aşamaları tamamen devre dışı bırakıldı. Kampanyaya müracaat edebilmek için konut alacak kişinin 18 yaş sınırını geçmiş olması ve halihazırda kendi adına bir evinin bulunmaması tek yasal koşul olarak belirlendi. Böylece İzmir'de kirada oturan binlerce aile için kurasız ev sahibi olmanın yolu açıldı.

Bütçe dostu üç farklı geri ödeme formülü

Vatandaşların ödeme kabiliyetlerine göre şekillendirilen üç alternatifli plan şu şekilde duyuruldu. Konut fiyatını tamamen peşin olarak ödemeyi seçen tüm alıcılara net yüzde 25 oranında bir indirim kolaylığı sağlanacak. Finansal gücü konut bedelinin yarısını ödemeye yeten vatandaşlar için 72 aylık bir taksit takvimi sunulurken, ekstra yüzde 8 indirim avantajı da uygulanacak. Son modelde ise peşinat yükü zamana yayılıyor; yüzde 50'lik ön ödemenin yarısı hemen, kalan kısmı ise 1 yıl sonra tahsil ediliyor. Kalan miktar için de 60 aylık taksitlendirme formülü geçerli olacak.