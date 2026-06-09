Son Mühür- İzmir ticari hayatının şekillenmesinde önemli rol oynayan, Forbest AVM ve Ceren Plastik gibi dev markaların kurucusu Mehmet Acar vefat etti.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinden çıkıp İzmir’de dev bir ticari işler yapan ünlü iş insanının ölümü, iş dünyasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı. Başarı merdivenlerini tırnaklarıyla tırmanan Acar, sadece istihdam sağlamakla kalmamış, kentteki hayırseverlik faaliyetleriyle de tanınmıştı.

Acar'ın başarı hikayesi

Mehmet Acar, memleketi Afyonkarahisar Dinar’dan genç yaşlarda ayrılarak İzmir’e geldi. Ticarete olan yeteneğini erken fark eden iş insanı, plastik sektöründeki açığı görerek Ceren Plastik’i hayata geçirdi. İşler iyi gitti. Kısa sürede üretim kapasitesini artıran firma, Ege Bölgesi'nin en önemli tedarikçilerinden biri haline geldi. Ancak onun vizyonu üretim bandıyla sınırlı kalmadı.

Perakende sektöründe de iz bırakmak istiyordu. Bu amaçla kurulan Forbest AVM zinciri, İzmir genelinde hızla yayılarak her kesimden vatandaşa ulaşan bir marka oldu. Sıfırdan başlayan bu serüven, binlerce insana ekmek kapısı açtı.

Fabrika kapılarından okul bahçelerine

Mehmet Acar, iş dünyasındaki sert rekabetin içinde ruhunu kaybetmeyen isimlerdendi. Çoğu zaman kameralardan uzak durmayı seçti. Yaptığı yardımların reklam malzemesi olmasını istemezdi. Memleketi Dinar başta olmak üzere, İzmir’in pek çok noktasında öğrencilere burs sağladı, ihtiyaç sahiplerine el uzattı.

Acar'ın cenaze töreni yoğun katılımla gerçekleşti.



