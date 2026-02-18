Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir’in Menemen ilçesi Doğaköy mahallesinde mera ve tarihi SİT alanına yapılması planan TOKİ konut projesine tepkiler sürüyor. İZBB Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu ile buluşan köylüler, “TOKİ’ye hayır” dedi. İş makinalarının evcil ve yabani hayvanların su içtiği göletleri boşaltması da köylülerin tepkisine yol açtı, gölette yaşayan yüzlerce balık öldü.

Karakülçe Tarım Bakanlığı’na seslendi, “Tüm dünyada Ramazan ayı için ucuz et arıyorsunuz, al sana biçen, eken, üreten insanlar! Bu insanların sesine kulak ver”

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı CHP’li Meclis Üyesi Selçuk Karakülçe, Başkan Vekili CHP’li Meclis Üyesi Erdal Karagöz, tepki duyulan TOKİ konut projesi ile gündeme gelen Menemen’in Doğaköy Mahallesinde incelemelerde bulundu. Karakülçe ve Karagöz, köy kıraathanesinde köylülerle buluştu. Köyde ciddi bir küçükbaş hayvancılık potansiyeli olduğunu belirten Karakülçe, “Bu köy ülkenin can damarı olacak tarımın baş kentlerinden birisi. Bu köyde geliştirilebilir çok ciddi koyunculuk faaliyeti var. Tarım Bakanlığı işi gücü bıraktı, Ramazan’da dünyanın dört bir yanından ucuz et bulmak için çalışma başlattı. Al sana biçen, eken üreten insanlar var. Bu insanların bi sesine kulak ver. Bu insanların hayvancılığını, çiftçiliğini geliştirmek varken, gelip baştacı edeceği yere betona çevirmek nedir? Öte yandan burada 4 bin yıllık bir tarih var” dedi.

“Evcil ve yabani hayvanların su içtiği göletler inşaat firması tarafından boşaltıldı, derdiniz o canlıları susuz bırakmak mı? Bu bir insanlık ayıbıdır”

Doğaköy’de TOKİ tarafından yapılacak konutlarla ilgili bir inşaat sözleşmesinin imzalandığını anlatan Karakülçe, “İçimizi yakan başka bir konu, hayvanlar susuz kalmasın diye bu köye göletler kuruldu. Erdal Bey’in çok emeği vardır. Biz ne gördük, göletleri açmışlar boşaltıyorlar. Bu neyin aklı? Oradan su içecek canlılardan ne isterseniz? Derdiniz o hayvanları susuz bırakmak mı? Buna ‘dur’ demek lazım. Karakülçe, İnsanlar hayvanlarını otlatıyorlar. Hayvanlar sularını buradan içiyorlar. Canlılar için biriktirilen suyu hangi hangi boşaltırsın. Bu göleti sen mi yaptın? Şu dağlarda yüzlerce hayvan var. Bu bir insanlık ayıbıdır” diye konuştu.

Göletlerde acı manzara, balıklar can çekişerek ölüyor! Karagöz, “Yazıklar olsun”

Firmalara ait iş makinaları ile boşaltılan göletleri yerinde inceleyen heyet, gördüğü manzara karşısında şaşkına uğradı. Gölette yaşayan yüzlerce balık açılan drenaj kanalında can çekişiyordu. Son Mühür’e özel açıklama yapan Meclis Üyesi Erdal Karagöz, “Firmalara ait iş makinaları göletlerin suyunu boşaltıyorlar. Bilinçli olarak göletlere drenaj açıyorlar. Hem evcil hem de yabani hayvanlar su ihtiyaçlarını bu göletten karşılıyorlar. Maalesef firma tarafından acımasızca drenaj açarak göletin suyunu bitiriyorlar. Yazıklar olsun”

TOKİ’ye hayır!

Son Mühür’e konuşan köylüler, sosyal konut projelerine karşı olmadıklarını ancak TOKİ’nin köyleri dışında başka bir alana konut yapması gerektiğini söyledi.Köylüler hep bir ağızdan ‘TOKİ’ye hayır’ diye bağırdı.

TOKİ’ye tepki, “Sen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın saldığı yabani hayvanların bile suyunu kesiyorsun”

Köye oluşturulan göletlerin inşaat makinaları tarafından kazılarak boşaltığını anlatan köylüler, yaşananlara sert tepki gösterdi. Kahvede gerçekleşen toplantıda konuşan köylüler, “Burada bir can var, üretim var. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın saldığı kurtlar dahi o göletlerden su içiyorlar. Kimse o kurtları öldürmüyor. Sen kendi saldığın yaban hayvanın bile suyunu kesiyorsun” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Ovamıza hobi bahçeleri yapıldı, hırsızlık arttı”

Köylüler şunları söyledi, “Ovaya hobi bahçeleri yapıldı. Bir çok köylünün motorları çalındı. İnsanlar sürü gibi tarlama girip, meyve topluyorlar. Bir de 40-50 bin kişiyi düşünelim. Bu işin siyasetle hiçbir alakası yok. TOKİ inşaatı daha uygun bir yerde yapılmalı. Sikkeler derelerden akıyor, kazıldığı zaman çıkacak tarihi eseri düşünün”

EMEP Partili Bayhan’dan Bakan Kurum’a Soru Önergesi

EMEP’li İskender Bayhan, İzmir Menemen Doğaköy’de 1. derece sit ve mera alanına planlanan TOKİ projesini Meclis gündemine taşıdı: “Kamu arazilerinin vasfı değiştirilip projelere açılması planlama değil rant odaklı dönüşüm izlenimi yaratıyor.” demişti. Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, İzmir Menemen Doğaköy’de 1. derece sit ve mera alanına yapılmak istenen 15 bin konutluk TOKİ projesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sormuştu.