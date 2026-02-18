Son Mühür/ Beste Temel - Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ramazan ayında dayanışmayı güçlendirecek yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İzmir Fırıncılar Esnaf Odası iş birliğiyle başlatılan “Askıda Pide” kampanyası kapsamında, hayırsever vatandaşlar ay boyunca Karşıyaka’daki tüm fırınlarda ihtiyaç sahipleri için askıya pide bırakabilecek.

Kampanya sayesinde dar gelirli vatandaşlar, askıya bırakılan pideleri ücretsiz olarak alabilecek. İlçe genelindeki tüm fırınların dahil olduğu uygulama, ramazan sofralarına sıcak bir destek sunmayı amaçlıyor.

3 bin vatandaşa alışveriş çeki

Karşıyaka Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine alışveriş çeki desteği de sağlayacak. Belediyenin sosyal yardım sistemine güncel kaydı bulunan 2 bin vatandaşa 750 TL, bin vatandaşa ise bin TL tutarında alışveriş çeki verilecek.

Vatandaşlar, belirlenen marketlerden ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapabilecek. Hayırseverlerin katkılarıyla sağlanan desteklerin kısa süre içinde ailelere ulaştırılması planlanıyor.

“Kimse kendini yalnız hissetmeyecek”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, “Askıda Pide kampanyasıyla hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuracağız. Alışveriş çeki desteğiyle dar gelirli ailelerin bütçelerine katkı sunacağız. Karşıyaka’da hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmemesi için ramazan ayında da var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Fırıncılardan gönüllü destek

İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı da askıda pide uygulamasıyla hayırseverlerin desteklerinin doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti. Karşıyaka’daki tüm fırınların bu iyilik hareketine gönüllü olarak destek verdiğini ifade eden Sırtı, ramazan ayının bereketini birlikte büyütme çağrısı yaptı.