Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sofralardaki bereketi artırmak ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Sosyal Yardım Takip Sistemi'ne kayıtlı tam 65 bin haneye gıda paketi dağıtımına başlandı. Temel mutfak ürünlerini içeren bu paketler, Ramazan ayı boyunca evlere teslim edilecek ve vatandaşlardan 'can suyu oldu' yorumlarıyla büyük takdir topladı. İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan yardımı başvurusu, gıda paketi içeriği ve desteklerden kimlerin faydalanabileceği gibi soruların yanıtları...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RAMAZAN DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ruhuna uygun bir dayanışma örneği sergileyerek, kentteki ihtiyaç sahibi hanelere yönelik gıda paketi desteğini başlattı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sosyolog olarak görev yapan Gonca Altıntaş Küçükgöz'ün verdiği bilgilere göre, toplam 65 bin hane için hazırlanan paketler Ramazan ayı boyunca dağıtılacak. Bu destekler, özellikle belediyenin Sosyal Yardım Takip Sistemi'ne kayıtlı ve başvurusu onaylanmış ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Belediyeye başvuran ve durumu uygun görülen her haneye yardım eli uzatılıyor.

RAMAZAN GIDA PAKETİNDE HANGİ ÜRÜNLER BULUNUYOR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan gıda paketleri, özellikle ailelerin temel mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerden oluşuyor. Evlere teslim edilen paketlerin içinde mercimek, pirinç, kuru fasulye, nohut, makarna, bulgur, salça, un, sıvı yağ, tuz, çay ve şeker gibi temel gıda maddeleri yer alıyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RAMAZAN YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan gıda paketi desteğinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, belediyenin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na veya ilgili birimlere başvuruda bulunabilirler. Başvurular, belediyeye ait olan Sosyal Yardım Takip Sistemi üzerinden değerlendiriliyor. Akabinde uygun görülen kişi ve hanelere yardımlar ulaştırılıyor.

İZMİR RAMAZAN GIDA PAKETİ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN DİĞER SOSYAL DESTEKLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik farklı dönemlerde çeşitli destekler sunuyor. Bu kapsamda, belediye ilk kez 2026 yılının Ocak ayında 24 bin haneye kahvaltı paketi dağıtımı gibi yeni uygulamalara da imza attı.