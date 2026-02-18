Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Emlak Komisyoncular Başkanı Mesut Güleroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı 2025 yılının Aralık ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini yorumlayarak, yüzde 7.5’lik artışın sevindirici olduğunu ancak sektör için yeterli olmadığını vurguladı.

Mesut Güleroğlu: Satılmayacak gayrimenkuller üretilmek istenmiyor

Konut kredi faiz oranlarının çok yüksek olmasından ve limitlerin düşük olmasından kaynaklı inşaat sektörünün ve konut üretiminin ciddi sekteye uğradığından bahseden İzmir Emlakçılar Komisyonu Başkanı Mesut Güleroğlu, piyasaların düzene girmesiyle konut sektöründe hareketlilik beklediğini aktararak, “Konut kredi faiz oranlarının çok yüksek olması, limitlerin çok düşük olması yeni konut üretimini sekteye uğratıyor bu bir gerçek.

Çünkü insanlar satamayacakları gayrimenkulleri üretmek istemiyorlar. Piyasalardaki dengesizlikler özellikle sıcak paradaki döviz ve altındaki hareketlilik hala yerini koruyor. Bu piyasaların düzene girmesiyle konut sektöründe bir hareketlilik bekliyorum. Bu yüzde yedilik oran sevindirici bir durum ancak ne yazık ki yeterli olarak görmüyorum.” diye konuştu.

“En güvenilir yatırım açık ve tartışılmaz bir şekilde gayrimenkuldür”

Ayrıca, ileri vadede altına ve borsaya yönelik ilginin tekrardan konut lehine döneceğinin altını çizen Başkan Güleroğlu, en güvenli yatırım aracının gayrimenkul olduğunun altını çizerek, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Altından mutlaka çıkışlar olacak. Ben 36 yıldır emlakçıyım öncelikle borsada çıkar, sonra faizde dinlenir sonrasında altın gibi gruplarda hareket olur en nihayetinde buradan çıkış konuta, gayrimenkule yönelir. Şu an gözde olan diğer enstrümanlar olarak gözükse de en güvenilir yatırım açık ve tartışılmaz bir şekilde gayrimenkuldür.”