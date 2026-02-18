Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka Belediyesi bünyesinde Personel A.Ş.’de görev yapan 1.130 işçiyi kapsayan banka promosyon ihalesinin üçüncü oturumu bugün gerçekleştirildi. İhaleye Halkbank, Yapı kredi ve Deniz Bank katılarak teklif sundu.

İlk teklifler tepki çekti

İhalenin ilk turunda Halkbank 50 bin TL, Yapı Kredi 30 bin TL, DenizBank ise 45 bin TL teklif verdi. Tekliflerin açıklanmasının ardından bir işçi, diğer ilçe belediyelerinde promosyon rakamlarının 80 bin TL seviyesine ulaştığını hatırlatarak, “Diğer ilçe belediyeleri 80 bin verirken musluklar buraya gelince mi kısılıyor?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Taban teklif 65 bin 100 TL

İhale komisyonu, bankalardan taban teklifin 65 bin 100 TL’nin üzerine çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine bankalar tekliflerini kademeli olarak artırdı.

İkinci turda DenizBank 51 bin TL, Yapı Kredi 51 bin 250 TL teklif verirken Halkbank ihaleden çekildi.

Üçüncü turda DenizBank 52 bin TL, Yapı Kredi 52 bin 250 TL;

Dördüncü turda DenizBank 53 bin TL, Yapı Kredi 53 bin 250 TL;

Beşinci turda DenizBank 55 bin TL, Yapı Kredi 55 bin 250 TL;

Altıncı turda ise DenizBank 57 bin TL, Yapı Kredi 57 bin 250 TL teklif sundu.

Sekizinci turda DenizBank teklifini 59 bin TL’ye çıkarırken Yapı Kredi ihaleden çekildi.

Son teklif 65 bin 200 TL

Dokuzuncu ve son turda DenizBank 65 bin 200 TL teklif vererek komisyonun belirlediği taban rakamın üzerine çıktı. Bunun ardından ihale komisyonu değerlendirme yapmak üzere toplantıya geçti.

Promosyon ihalesinin nihai sonucunun yapılacak değerlendirmenin ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.