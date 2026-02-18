Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenen ‘İhracatın Yıldızları’ ödül töreninde konuşan Hayrettin Uçak, Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçılar Birliği’nin 2025 yılı ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Uçak, ihracat hedeflerini açıkladı

Başkan Uçak, sektörün yıl boyunca yürüttüğü ihracat faaliyetlerine ve elde edilen sonuçlara dikkat çekerek, yaş sebze ve meyve ihracatının mevcut durumu, karşılaşılan zorluklar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler hakkında önemli mesajlar verdi.

Hayrettin Uçak: Biz üreticisiyle, ihracatçısıyla, nakliyecisiyle, tedarikçisiyle, çalışanıyla çok büyük bir aile olduk

Geçtiğimiz yıl 128 ülkeye 1 milyar 231 milyon değerinde ihracat yaptıklarını açıklayan ve ihracat odaklı çalışmalarda Ticaret Bakanlığı’nın her daim yanlarında olduklarının altını çizen Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “2025 Yılında; Birbirinden kıymetli 718 üyemizin emekleriyle 128 ülkeye 1 milyar 231 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdik. Narenciyesinden, incirine, üzümüne, salçasından turşusuna, kuru domatesine, yüzü aşkın ürünü dünya sofralarına ulaştırmayı, hep birlikte başardık. Biz üreticisiyle, ihracatçısıyla, nakliyecisiyle, tedarikçisiyle, çalışanıyla çok büyük bir aile olduk.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ailemizin her üyesine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün ödüllerini takdim edeceğimiz 18 firmamıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Zorlu geçen bir yılsonunda Birliğimiz ihracatına isimlerini altın harflerle yazdırmayı başardılar. Başarılarından dolayı 18 firmamızı tebrik ediyor ve kutluyorum. 2025 yılında hem üretimin hem de ihracatın devamlılığını sağlamak için Birlik olarak çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi hız kesmeden devam ettik. Özellikle üretim odaklı çalışmalarımıza; Tarım ve Orman Bakanlığımızı, üniversitelerimizi, enstitülerimizi dahil ettik. İhracat odaklı çalışmalarımızda, firmalarımızın ve Ticaret Bakanlığımızın destekleri her zaman yanımızda oldu.” diye konuştu.

“Gıda kayıplarını azaltmak ve önlemek için firmalarımıza eğitim verdik”

Öte yandan gençlere tarımı teşvik etmek amacıyla çeşitli eğitim programları geliştirdiklerini vurgulayan Uçak, özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

“Norveç ve İngiltere’ye heyetler düzenledik, üyelerimize yeni pazarlar bulmaya gayret ettik. Amerika Birleşik Devletleri’nde ürünlerimizin en prestijli ortamlarda tanıtılması için uğraştık. Gençlerimize tarımı teşvik etmek amacıyla eğitim programımızın üçüncüsünü gerçekleştirdik. Gıda kayıplarını azaltmak ve önlemek için firmalarımıza eğitim verdik. Yönetim Kurulumuzun çalışma döneminde; 16 ülkede toplam 46 fuara, 8 ülkede 11 ticaret heyetine, katılım sağladık. Yaptığımız tüm çalışmaların tek bir amacı vardı; üretimimizi ve ihracatımızı sürdürülebilir bir şekilde artırarak, kaliteli ve kalıntısız ürünler ile global piyasada örnek gösterilmek.

Gerek şahsım, gerekse Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım her zaman ‘ben değil, biz’ ‘birimiz değil, hepimiz’ ilkesiyle çalıştık. Bundan sonra da aynı ilkelerle, özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimize ve birliğimiz üyelerine hizmet etmeye devam edeceğiz. Çalışma süremiz boyunca yüzlerce üye ziyareti gerçekleştirdik, ziyaretlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Biliyoruz; bir olursak diri oluruz ve birbirimizi dinler, ortak akıl oluşturursak başarı kendiliğinden gelir.”