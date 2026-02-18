İzmir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik detaylı saha çalışması yürütüldü.

Dün saat 06.30’da başlayan operasyon, kesintisiz şekilde 24 saat boyunca sürdü. Operasyon süresince ekipler belirlenen adreslerde arama ve kimlik kontrolü uygulamaları gerçekleştirdi.

170 polis, 87 adrese eş zamanlı baskın

İzmir merkez ilçeler başta olmak üzere kentin farklı noktalarında belirlenen 87 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyona farklı birimlerden toplam 170 polis personeli katıldı. Özel ekiplerin koordineli çalışması sayesinde aranan kişilerin saklandıkları adresler tek tek tespit edilerek yakalama işlemleri gerçekleştirildi.

Çeşitli suçlardan aranıyorlardı

Yakalanan 151 kişinin; hırsızlık , kasten yaralama , yağma (gasp) , uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı , dolandırıcılık , cinsel suçlar , Vergi Usul Kanunu’na muhalefet gibi kamu düzenini tehdit eden suçlardan arandıkları bildirildi. Bazı şüphelilerin uzun süredir firari durumda olduğu ve kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri sürüyor

Gözaltına alınan hükümlü ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecekleri bildirildi.