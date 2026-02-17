İzmir’de akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, kentin simge noktalarında hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Aniden bastıran yağışla birlikte altyapı sistemleri yetersiz kalırken, özellikle turizm ve ticaretin kalbi sayılan bölgelerde cadde ve sokaklar göle döndü.

Birçok noktada rögarların taşması sonucu oluşan su birikintileri, hem yayalara hem de sürücülere zor anlar yaşatırken kentin ana arterlerinde ulaşım felç oldu.

İş yerlerini tahliye telaşı sardı

Sağanak yağışın en ağır hissedildiği Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Alsancak ve Kordon boyunda yol ile kaldırımlar tamamen suyla kaplandı.

Altyapı yetersizliği nedeniyle suyun tahliye edilemediği bölgelerde, zemin katlarda bulunan çok sayıda bina ve iş yerini su bastı.

Esnaf ve bina sakinleri, ellerindeki imkanlarla dükkanlarına giren suları boşaltmaya çalışırken belediye ekiplerinin de yoğun mesaisi devam etti.

Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bölgedeki pek çok işletme sahibi, daha fazla zarar görmemek adına kepenklerini erkenden indirmek zorunda kaldı.

Araç trafiğinin kontrollü olarak sağlandığı Kordon bölgesinde, suyun yüksekliği nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bölge esnafı dertli: "Her yağmurda aynı senaryoyu yaşıyoruz"

Yaşanan mağduriyete ilişkin açıklamalarda bulunan bölge esnafı, kronikleşen altyapı sorunlarına tepki gösterdi.

Yıllardır her sağanak sonrası benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirten esnaf Adem Kandemir, ana giderlerden suyun geri yükseldiğini ifade ederek, altyapı sisteminin suyu tahliye etmeye uygun olmadığını vurguladı.

Kandemir, insanların geçim kaynaklarını korumak için çaresizce dükkanlarını terk ettiğini belirtti. Kordon’da işletme sahibi olan Şahin Hızır ise geçtiğimiz yıl yaşanan trajik can kayıplarını hatırlatarak, yetkililere acil çözüm çağrısında bulundu.

Hızır, İzmir'in vitrini olan Alsancak'ın bakımsız ve kaderine terk edilmiş görüntüsünün hem halkı hem de esnafı derinden üzdüğünü dile getirdi.

Fırtına Çeşme’yi vurdu: Deniz taştı yollar kapandı

İzmir merkezindeki sağanak etkisini sürdürürken, turistik ilçe Çeşme’de de doğa olayları korku dolu anlara sahne oldu.

Bölgede etkili olan kuvvetli fırtına, denizin kabarmasına ve taşmasına neden oldu.

Deniz suyunun karaya ulaşmasıyla birlikte bazı ana yollar tamamen su altında kaldı ve trafik akışı kesildi.

Hem kent merkezinde hem de sahil şeridinde yaşanan bu olumsuzluklar, İzmir genelinde iklim olaylarına karşı altyapı hazırlığının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.