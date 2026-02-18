Son Mühür/Merve Turan- Ege Bölgesi’nde bugün (çarşamba) yağışlı ve serin hava etkisini gösteriyor. Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, aralıklı sağanak yağışların gün boyunca etkili olacağı bildirildi.

Yağışlar öğle saatlerine kadar kıyılarda

Bugün yağışların öğle saatlerine kadar kıyı kesimlerinde etkili olması, öğleden sonra ise İzmir, Aydın ve Manisa’nın doğu kesimlerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar 4-6 derece düştü

Hava sıcaklığının bölge genelinde 4 ila 6 derece azaldığı bildirildi. Rüzgarın kuzeybatı yönüne dönmesiyle birlikte hava daha soğuk hissedilirken, yağışın ardından serin bir gün yaşanacağı ifade edildi.

Bugün hissedilen en yüksek sıcaklıklar Aydın ve Manisa’da 12 derece, İzmir’de ise 13 derece olarak kaydedildi.

Kıyılarda fırtına şeklinde rüzgar

Rüzgarın kuzeybatıdan orta kuvvette, kıyı kesimlerde ise zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlü esmesi nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha düşük olacağı belirtiliyor.

Perşembe günü parçalı bulutlu hava bekleniyor

Yarın (perşembe) bölge genelinde parçalı bulutlu hava öngörülüyor. İl merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

İzmir: 7 / 16 derece

Aydın: 5 / 15 derece

Manisa: 4 / 14 derece

Cuma Günü İzmir’in kuzeyinde kısa süreli yağış

Cuma günü İzmir’in kuzey kesimlerinde kısa süreli yağış beklenirken, diğer alanlarda parçalı bulutlu hava etkili olacak. Beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde tahmin ediliyor:

İzmir: 8 / 17 derece

Aydın: 6 / 17 derece

Manisa: 5 / 16 derece