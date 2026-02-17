İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu Özel ve Refakatçi Kartı, engelli vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmasını sağlıyor. Yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan Türk vatandaşları ile yüzde 50 ve üzeri ağır engelli belgesine sahip kişiler için büyük kolaylık sunan bu kartın başvuru adımları, gerekli belgeler ve kullanım koşulları sıkça araştırılıyor. İşte İzmirim Kart özel kart başvuru merkezleri, kart ücreti ve kayıp kart işlemleri hakkında bilinmesi gereken her şey...

İZMİR ÖZEL VE REFAKATÇİ KARTI KİMLERE VERİLİR?

İzmir'de Özel ve Refakatçi Kartı edinme hakkı belirli kriterlere göre belirleniyor. Sağlık Kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşları ile yüzde 50 ve üzeri ağır engelli olduğunu belgeleyen kişiler bu haktan yararlanabiliyor. Kart sahipleri, kendileriyle birlikte, birden fazla olmamak kaydıyla, beraber seyahat edecekleri refakatçileriyle belediyeye bağlı şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanıyor.

ÖZEL KART BAŞVURUSU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Özel ve Refakatçi Kartı başvuruları şahsen tüm Kart Başvuru Merkezlerinden yapılıyor. Başvuru sırasında fotoğraflı bir kimlik belgesinin ibrazı zorunlu tutuluyor. Başvuru için istenen evraklar şunlardır:

Nüfus cüzdanının aslı,

Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen güncel engelli kimlik kartı.

İZMİRİM KART ÖZEL KART BAŞVURU MERKEZLERİ NEREDE?

Özel ve Refakatçi Kartı başvurularını gerçekleştirebileceğiniz Kart Başvuru Merkezleri İzmir'in farklı noktalarında hizmet veriyor. Bu merkezler şunlardır:

Konak Ulaşım Kartları Müdürlüğü,

Konak Katlı Otopark Kart Başvuru Merkezi,

Bostanlı Kart Başvuru Merkezi,

Fahrettin Altay Kart Başvuru Merkezi,

Bornova Kart Başvuru Merkezi,

Torbalı Kart Başvuru Merkezi,

Menemen Kart Başvuru Merkezi.

ÖZEL KART ÜCRETİ NE KADAR, YENİLEME ÜCRETİ VAR MI?

İlk kez Özel ve Refakatçi Kartı başvurusu yapanlardan herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ancak kartın çalınması, kaybolması ya da yıpranması nedeniyle yenilenmesi gerektiğinde 170 TL kart bedeli alınıyor. Şahsen yapılan başvurularda kart teslimi genellikle 10 dakika içerisinde gerçekleşiyor ve kartlar teslim tutanağı ile imza karşılığı teslim ediliyor. Kart, sahibine veya kanuni temsilcilerine veriliyor.

ÖZEL VE REFAKATÇİ KARTI NASIL KULLANILIR?

Özel ve Refakatçi Kart sahipleri ulaşımdan ücretsiz yararlandığı için kartlara bakiye yüklemesi yapılamıyor. Kartların kullanımı ise oldukça basit. Otobüslerde, metro ve banliyö istasyonları ile vapur iskelelerinde bulunan validatörlere önce Özel İzmirim Kartı, ardından Refakatçi İzmirim Kartı okutularak ulaşım sağlanıyor.

KAYIP, ÇALINTI VEYA ARIZALI KART İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kartların çalınması veya kaybolması durumunda, kart başvuru merkezlerine şahsen giderek ya da 153 numaralı çağrı merkezine bildirimde bulunarak kartlar kullanıma kapattırılıyor. Bildirimde bulunulmayıp da başkası tarafından kullanılırken el konulan kartlar sistemden kapatılıyor.

Arıza durumlarında da Kart Başvuru Merkezlerine başvuru yapılıyor. Fiziksel hasarlar dışında arızalanan Kişiselleştirilmiş İzmirim Kartlar, kişiselleştirildiği tarihten itibaren 2 yıl süre ile ücretsiz olarak değiştiriliyor. Başvurularda arızalı olan kartın iadesi zorunlu tutuluyor. Kayıp, çalınma ve yıpranma durumlarında yeni kart düzenleme işlemleri internet üzerinden yapılamıyor, yine Kart Başvuru Merkezlerine şahsen başvuru gerekiyor. Kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza ve kayıp kartlardan 170 TL kart ücreti alınıyor. Kart bedeli, online olarak kredi kartıyla veya Vakıflar Bankası şubelerinden yatırılarak ödenebiliyor, nakit tahsilat yapılmıyor.

ÖZEL KARTIN USULSÜZ KULLANIMINDA NE OLUR?

Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart'ın usulsüz, yani hak sahibi dışında başka bir kişi tarafından kullanılmasının tespit edilmesi halinde tutanak düzenleniyor. İlk kez tespit edilmesi durumunda kart 4 ay, ikinci kez tespit edilmesi halinde 8 ay, üçüncü kez ve üzerinde tespit edilmesi halinde ise 12 ay süreyle kullanıma kapatılıyor. Bu süre boyunca bildirim yükümlülüğüne uymayan kişiye yeni Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart verilmiyor. Belirtilen sürenin sonunda kişinin talebi halinde Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart yeniden kullanıma açılıyor.

ÖZEL KARTLARDA VİZE İŞLEMLERİ VAR MI?

Özel ve Refakatçi Kartları için ayrı bir vize işlemi bulunmuyor. Kartların geçerlilik süresi, Engelli Kimlik Kartı'nda yer alan tarihe göre belirleniyor ve bu tarihin dolmasıyla kartlar kullanıma kapatılıyor. Süreli Sağlık Kurulu Raporlarının yenilenmesi halinde ise kart başvuru merkezlerine müracaat edilerek kartlardaki geçerlilik süresi uzatılıyor.