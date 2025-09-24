Son Mühür/ Osman Günden - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, TOKİ mağdurlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla proje alanında açıklamalarda bulundu. Sengel, ruhsatlandırma sürecindeki eksikliklerin belediyeden değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan kaynaklandığını vurguladı.

Geniş katılımlı komisyon kuruldu

Başkan Sengel, TOKİ mağdurlarının talebiyle kentte geniş katılımlı bir komisyon oluşturulduğunu açıkladı. Komisyonun içinde vatandaşların yanı sıra İmar Müdürlüğü, Kent Konseyi’nden mühendisler ve şehir plancıları, Zafer Mahallesi muhtarı ile meslek odalarının temsilcileri yer aldı. Sengel, bu komisyonun uzun süredir hem hak sahipleriyle hem de müteahhitlerle görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Planlama hataları süreci kilitledi

TOKİ sürecinin Efes Selçuk’ta 2008’e dayandığını hatırlatan Sengel, Bakanlık tarafından 2016’da iptal edilen projenin 2020’de yeniden ihaleye çıkarıldığını aktardı. Ancak imar planlarındaki eksiklikler nedeniyle 2020’de başlaması gereken inşaatlara kazma dahi vurulamadı. Planlama hatalarının 2021’e kadar sürdüğünü belirten Sengel, “Ne yazık ki bu eksiklikler süreci baştan kilitledi” dedi.

Ruhsat sorunu bakanlık kaynaklı

İnşaat ruhsatlarının alınamadığını dile getiren Sengel, “Bu ruhsatı vermesi gereken makam Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ydü. Ancak planlardaki eksiklikler nedeniyle kurum ruhsat vermedi. Elimizdeki resmi yazı da bunu açıkça ortaya koyuyor. Dolayısıyla engelin nedeni biz değiliz” ifadelerini kullandı.

Mahallede yeni ihtiyaçlar doğacak

Başkan Sengel, 1384 hanenin Zafer Mahallesi’ne taşınmasıyla birlikte ulaşım, altyapı, eğitim ve sosyal alanlarda yeni ihtiyaçların ortaya çıkacağını belirtti. Bu nedenle süreci şeffaf biçimde yönetecek ve tüm paydaşları bilgilendirecek bir komisyonun aktif olarak çalıştığını söyledi.

“Vatandaşın mağduriyetini gidermek için çalışıyoruz”

Sengel, son olarak mağduriyetlerin çözümü için mücadele ettiklerini ifade ederek, “TOKİ mağdurlarının sorunlarını gidermek için Kent Konseyi ve komisyon üyeleriyle birlikte çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın kolaylaştırıcısı olmayı sürdüreceğiz. Hep birlikte süreci çözüme kavuşturmak için çaba harcıyoruz” dedi.