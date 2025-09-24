Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) il ve ilçe kongre süreci devam ediyor. Kasım ayına kadar tamamlanması beklenen kongre takviminde bugün Karşıyaka ve Karaburun’da seçim heyecanı yaşanıyor.

GÖZLER KARŞIYAKA’DA

Karşıyaka İlçe Kongresi, sabah saat 09.00’da Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde başladı. Günün en dikkat çeken kongrelerinden biri olması beklenen Karşıyaka’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Tugay’a yakın isimlerin desteğini alan Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Hanımşah Han ile mevcut İlçe Başkanı Levent Güçlü yarışıyor. Güçlü’ye, ilçe siyasetinin önemli figürlerinden Ali Engin, Cevat Durak, Adnan Alabay, Uğur Yıldırım, Serdar Yavaşoğlu, Dilek Bilgin, Birol Soylu ve Burak Durak gibi isimler destek veriyor.

KARABURUN

Karaburun’da ise ilçe kongresi saat 10.00’da Mordoğan Çok Amaçlı Salon’da başladı. Burada da partililer yeni dönem ilçe yönetimini belirlemek üzere sandık başına gitti.

CHP’de il ve ilçe kongrelerinin ardından Kasım ayında yapılacak il kongreleriyle süreç tamamlanacak.