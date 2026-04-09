2026 yılının ilk üç ayında İzmir'e düşen yağış miktarı, geçen yılın toplamını şimdiden geride bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kente ocak, şubat ve mart aylarında metrekareye toplam 598 kilogram yağış düştü. Bu rakam, 2025 yılının tamamında kaydedilen 432,1 kilogramlık seviyeyi büyük bir farkla aştı.

TAHTALI BARAJI'NDA ESKİ MİNARE YENİDEN SU ALTINDA

Kentin en büyük içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı, rekor yağışlardan en çok etkilenen noktalardan biri oldu. Geçtiğimiz yılın sonlarında doluluk oranı yüzde 0,13 seviyelerine kadar gerileyen ve kuruma noktasına gelen baraj, kış aylarındaki yağışlarla hızla toparlandı. Güncel verilere göre barajdaki doluluk oranı yüzde 52,30 seviyesine yükseldi. Yakın zamana kadar suların çekilmesiyle büyükbaş hayvanların otladığı alanda yer alan tarihi minare, artan su seviyesiyle birlikte yeniden sulara gömüldü.

GÖRDES VE DİĞER BARAJLARDA GÜNCEL DOLULUK ORANLARI NELER?

Yağış grafiğindeki bu hızlı yükseliş, İzmir genelindeki tüm su kaynaklarına pozitif yansıdı. Yılın başlarında yüzde 0,42 doluluk ile dip seviyeyi gören Gördes Barajı'nda su seviyesi yüzde 39,57 bandına ulaştı. Bölgedeki diğer kritik su kaynaklarından Balçova ve Ürkmez barajlarında doluluk oranları yüzde 100 seviyelerine yaklaştı. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ise ölçülen güncel doluluk oranı yüzde 82,38 olarak kayıtlara geçti.

UZMANLARDAN GELECEK 10 YIL İÇİN KRİTİK UYARI

Tablodaki ani değişimi değerlendiren TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, şiddetli kuraklığın yaşandığı 2024-2025 döneminin ardından döngünün tamamlandığını belirtti. Son 80 yılın en şiddetli yağışlarının alındığını belirten Yaşar, toprağın suya tamamen doyduğunu ifade etti. Tahminlere göre önümüzdeki yedi sekiz yıl boyunca kentteki yağışlar ortalamanın üzerinde seyredecek. Ancak uzman isim, su sorununun bittiği yanılgısına düşülmemesi gerektiğini belirterek 2036 yılından sonra barajların yeniden boşalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağının altını çizdi.

TABAN SULARI YÜKSELDİ: ÇÖZÜM YERALTI BARAJLARINDA

Şiddetli yağışların bir diğer etkisi ise yerleşim yerlerindeki taban sularında görüldü. İzmir'in bazı bölgelerinde binaların bodrum katlarında su çıkışları yaşandığı bildirildi. Su yönetiminin bilimsel temellere dayanması gerektiğini belirten uzmanlar, Çiğli Arıtma Tesisleri'nden çıkan suyun mutlaka tarımda kullanılması gerektiğini savunuyor. Kişi başı su potansiyelinin düşük olduğu İzmir'de, Düvertepe gibi yeraltı barajı projelerinin hızlandırılması büyük bir aciliyet taşıyor.