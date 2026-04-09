Son Mühür / Yağmur Daştan - Konak Belediyesi nisan ayı ikinci birleşimi Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yönetiminde gerçekleşti. Meclis’te Konak’ta faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik ruhsat ve belge ücretlerini kapsayan 2026 yılı tarifesi kabul edilirken; 2025 yılı faaliyet raporu da görüşüldü. Faaliyet raporu Cumhur İttifakı’nın ret vermesiyle oy çokluğu ile kabul edildi.

“En tasarruflu belediyeyiz”

2025 ülke için olduğu Konak Belediyesi için de zor bir yıl olduğunun altını çizerek faaliyet raporu hakkında açıklamalarına başlayan Başkan Mutlu, “Övgüyü hak ettiğimizi düşünüyorum. 2025’te en tasarruflu belediye olan, önceliği personel maaşı ödemek olan bir süreç geçirdik. Kuşkusuz belediyecilik sadece personel maaşı ödemek değil. 330 bin kişi Konak’ta yaşıyor, 2 bin kişinin maaşını ödemek için bir araya gelmedik. Elbette yatırım yapacak, elbette ki Konaklı’nın bizden beklediği hizmeti vereceğiz. Ancak bulduğumuz bir personel sayımız var ve gelir gelmez dahil olduğumuz toplu iş sözleşmesiyle verilen bana göre Türkiye’nin en yüksek maaşları var. Bunu bir vaka olarak kabul edip ‘Biz nasıl iş yaparız’ diye baktığımızda pek çok şey dayanışma ve gönüllülükle yürütüldü. Sosyal hizmetler müdürlüğümüz burada, kendisi bir başarı hikayesi yazıyor. Meclis üyelerimizin de desteğiyle neredeyse hiç bütçe harcamadan iftarlarımızı da yapıyoruz, destek kartlarımızı da dağıtıyor, evlere akülü araçları da teslim ediyoruz. ‘Bütçemiz yok’ diyerek sosyal belediyecilikten geri adım atmıyoruz. Vakıflarla, derneklerle sözleşmeyle yetişmiş insan gücü, bilgi birikimi, STK ve meslek odalarının bilgi ve birikimini Konak’ın hizmetine sunuyoruz. Pek çok dernek gönüllü şekilde bizim için çalışıyor” dedi.

“Yeni binamıza taşınacağız”

“2025’te neden bu kadar zorlandık?” diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Mutlu, kaynak kesintilerine dikkati çekti. Mutlu, “O andan itibaren sadece günü geçirebilen hale dönüştü. Ama biz pek çok etkinliğimizi yaptık, bundan sonra önümüzdeki günlerde Kadriye Mahallesi’nin ruhsatı kesildi, projesi hazır, ihale dosyası hazırlandı. Yakında yine bir sürprizimiz var: Parklarımız açılacak, paten kortlarımız açılacak… Temel atma törenlerimiz yapılacak, Hamdi Dalan Sabun Müzesi’nin projesi onaylandı, ihalesi çıkacak. 2026’nın sonunda pek çok açılışı, temel atmayı ve en önemlisi sizlerin de desteğiyle yeni binamıza taşınmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Dünya Bankası kredisi gündemimizde”

Konak’ın 10 tane çöp kamyonunun geldiğini, 3 tanesinin de pazartesi günü geleceğini söyleyen Başkan Mutlu, “Tüm bu yoklukta sistemimize 13 çöp kamyonu dahil ettik. Evet birtakım mülklerimizi SGK borçlarımız nedeniyle devrettik ama en azından o borçta azalmaya başladı. Kentsel dönüşümde bütçeyi kullanmadık çünkü şunu gördük: Diğer pek çok belediye gibi bu hizmeti satın alabilir, 18 uygulamalarını, anket çalışmalarını, sokaktaki ve mahalledeki teke tek hizmetleri ama 2025 öyle bir bütçe öngörmedi. Elimizdeki personel yapısını güçlendirip tamamını kendimiz yaparak yol yürüyoruz. Kentsel dönüşüm planlarını da değiştirmedik; 18 uygulamaları biten yerlerin tapu tescilleri yapılıyor. Bunun için İstanbul’daki yarısı bizden gibi bir kampanya talep ettik. İstanbul’da 3 milyon bütçenin 1 buçuk milyonunu devletin karşıladığı bir sistemdi. Bunun yerine Dünya Bankası kredisinin kullanılmasının İzmir’de daha ekonomik olacağını düşündük. Tescilli yerler için bu kredinin kullanılması bizim de gündemimizde. Anketlerimiz yapılıyor, hak sahipleriyle çalışma da yapılıyor bir yandan da yüklenicilerle görüşülüyor. Şu an bırakın kentsel dönüşüm alanında kelebek etkisi yaratacak bir dönüşüme girmeyi; daha merkezi yerlerde bile inşaat yapmaktan kaçınılan bir yerdeyiz” dedi.

“Geçtiğimiz yıl 700-800 bina yıkıldı”

Konak’ın yapı stokunun çok kötü olduğunu söyleyen Başkan Mutlu, “Yıllarca göz yumulan ömrünü tamamlamış konutlar ve insanlar orayı terk ediyor. 400’ünü sadece biz yıktık. Bir yandan Büyükşehir de Yeşildere’de yıkıyor. Sadece geçtiğimiz yılda Konak’ta 700 ila 800 bina yıkıldı. Daha da yıkılacak. Konut sahipliliğinin azaldığı ve hayal olduğu bir ülkeyiz. Aslında sosyal konut politikasının bambaşka yere evrilmesi gerekiyor. Barınma sorunu anayasal bir hak. Bu emeklilik maaşları ya da asgari ücretle insanların barınma sorununu çözemediği günlerdeyiz. Geldiğimizde kentsel dönüşüm planlarını değiştirmedik, 18 uygulamalarını yaptık. Bir kısmı ilerlediği gibi bir kısmı dava takibine takıldı. Devlet Demiryolları’nın Büyükşehir’in 1/5000’lik planına açtığı dava nedeniyle ilerlemeyen bir bölüm var. Onu takip ediyoruz. Bir kısmı bizde devam eden davalar var ama hukuki süreci bitmiş her yerin 18 uygulamasını yapıp artık yatırıma hazır hale getiriyoruz” mesajı verdi.

“Her gün sorar, tutanak tutarız…”

“Ben iş disiplini yüksek biri olduğum için arkadaşlarımdan da bunu beklediğimiz için personel denetleme sistemi kurduk” sözleriyle devam eden Mutlu, “Her gün sistemden insan kaynakları çeker ve ilgili birimlere yönlendirilir. Raporlu ve izinli olanlar dışında ‘Nerede?’ diye sorar tutanak tutar ve savunma isteriz. Kamu istihdamında yer alan herkes mesaisini kamuya harcamak zorunda. Bu konuda titiz olduğumuzu bilin” dedi.

“Büyükşehir bir haftadır çöp sorunu yaşıyor”

2026’da büyük bir asfalt faaliyeti de yürüttüklerini söyleyen Mutlu, “Artık İZSU’nun kazdığı ve kapanmayan çukurların tamamını İZBETON kapanacak. Özellikle Gültepe’deki otobüs yollarının da asfaltı dökülecek. İzmirgaz ile de büyük bir doğalgaz faaliyeti var. 2 yıl sonra bütün altyapı sorununu bitirmiş bir Konak’ın her yerin kazıldığı günlerden geçiyoruz, geçeceğiz. Evet, atık yönetimi sorunu var. Bir haftadır yine Büyükşehir’in TIR’larında bir problem var, Manisa ile yaşadıkları bir sorun var. Oraya onlar TIR’ları gönderip çöpleri taşıyamadıklarında bizim yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Biz de sürekli Büyükşehir ile görüşme halindeyiz. Bu haftaki sorunu Manisa ile yaşadılar. Ondan önce Bergama ile yaşadılar. Bu yaşanılan her sorun ilçelere sorun olarak dönüyor. Bunun tek çözümü var: Büyükşehir’in planlamaya aldığı ayrıştırma tesislerinin ve katı atık bertaraf tesislerinin çok hızlı sürede sonuçlanması. Bu sonuçlanmadan kendimizi kısır dairede hissediyoruz. Yaklaşık 4 ayrı noktada Büyükşehir’in atık ayrıştırma tesisinden sonra İzmir’de çöp sorunu bitecek diye umuyoruz” diye konuştu.

Bütçe ve gerçekleşme oranlarını anlattı

Rapor hakkında söz alarak bilgiler veren CHP’li meclis üyesi Ahmet Yıldız, şunları aktardı: “Rapor idaremizin bir önceki yılında gerçekleştirdiği çalışmaları, hedefleri, performans yapılarını kapsamlı şekilde ortaya koymakta. Faaliyet raporumuzda, 7 faaliyet alanında 7 stratejik amaç, 24 hedef ve 129 adet performans göstergesine yer verilmiştir. 58 göstergede yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşme oranıyla hedeflerin aşıldığı görülmekte. 28 adet göstergede ise yüzde 100 gerçekleşme oranı ile hedeflere ulaşıldığı anlaşılmaktadır. 20 adet göstergede ise yüzde 100 ila 70 oranında hedeflenen değere kısmen ulaşıldığı gözlenmiştir. Performans sonuçlarına ilişkin rapor gözlemlendiğinde başarılı bir yıl geçirildiği görülmektedir. 2025 yılı raporu incelendiğinde bin 925 personel istihdam edilmekte olup bu personelin 513’ü 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabii, 2’si 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre sözleşmeli personel, 13’ü kadrolu işçi ve bin 452’si ise belediye şirketi personeli olarak görev yapmakta. Bütçe disiplini korunmakta tasarruf tedbirleri uygulanmış, gider bütçesi 5 milyar 780 milyon TL olarak öngörülmüş ve 3 milyar 385 milyon 18 bin 319 lira 4 kuruş olarak gerçekleşmiştir. Belediyemiz gelirleri 5 milyar 380 milyon TL ve finansmanın ekonomik sınıflandırılması 400 milyon TL olarak toplamda 5 milyar 780 milyon TL olarak öngörülmüş, ret ve iadeler hariç 3 milyar 236 milyon 561 bin 566 lira 96 kuruş olarak gerçekleşmiştir. Gider bütçesi gerçekleşme oranı yüzde 58,56; gelir bütçesi gerçekleşme oranı ise ret ve iadeler hariç yüzde 60,16 olarak gerçekleşmiştir. Belediyede başarılı bir kaynak raporu ve sürdürülebilir bir yapının olduğu açıktır.”

“Yüzde 40 sapmanız var”

“Gülüyoruz ağlanacak halimize” sözleriyle belediyenin faaliyet raporunu yorumlayan AK Partili meclis üyesi İlhan Önen, “Önümüzde yaklaşık dokuz aylık bir süreç var. Bu süreçte, önümüze hazır olarak getirilen metinleri okumakla yetinmek yerine, kendi değerlendirmelerimizi ortaya koymamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bugüne kadar çoğu zaman sadece sunulan metinlerle sınırlı kaldık; oysa hem geçmişte yaşananları hem de bundan sonra yaşanacak süreci birlikte değerlendirerek daha güçlü bir duruş sergilememiz gerekiyor. Hatırlanacağı üzere, iki yıl önceki seçim sürecinde bizler bu göreve vatandaşlarımızın hizmetine talip olarak geldik. Meclis üyeleri olarak o dönemde de özellikle ilçemizdeki bazı yapısal sorunlara dikkat çekmiş, eleştirilerde bulunmuştuk. Özellikle acil çözüm bekleyen konuların geciktirilmeden ele alınması gerektiğini defalarca dile getirdik. Ancak aradan geçen sürede bu sorunların büyük bir kısmının hâlâ çözülmemiş olması, Konak’ta kalıcı ve somut hizmetlerin yeterince hayata geçirilmediğini gösteriyor. Bu nedenle bugün yaptığımız eleştirilerin hala geçerliliğini koruduğunu üzülerek ifade etmek zorundayız. Meclis kürsüsünde dile getirdiğimiz bu uyarıların dikkate alınmaması halinde, Konak’ın önümüzdeki beş yılını da kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini düşünüyoruz. Muhtemelen beş yıl sonunda bir daha Konak’ta belediye başkanı olamayacaksınız gibi... Yüzde 40 sapmanız var, bu nasıl bir hesap? Bütçe giderinin yüzde 85’i personel giderleri” dedi.

“Bütçe sıkıntısını çözmeden…”

MHP’li meclis üyesi Ali Peynirci de şunları söyledi: “Konak Belediyesi’nin sorunu belli. Personel ve hizmet bütçelerinin oranı her geçen gün artıyor. Borç artarak devam ediyor. Gelirin gerçekleşme oranı düşük. Bu problemleri çözmeden… Kurumsal hafızayı da fazla zorlamadan… Kurumsal yapıyla çok oynamanın doğru olmadığına da inanıyorum. Bu şartlar yerine gelmeden kentsel dönüşüm yapmak, tarih yapıların restorasyona kazandırılması çok zor. Bütçe sıkıntısını çözmeden Konak’ta hizmet yapmamız mümkün değil.”

“Bir başkan yardımcısı seçilebilirdi”

AK Partili Ali Hakan Kerci, “Kitapçıkta ‘vizyon ve misyon’ var. Üç tane belediye başkan yardımcısını belediye meclis üyelerinden seçebilir, 37 meclis üyesinden birini başkan yardımcısı yapılabilir. Sanırım ‘katılımcı belediyesi’ sadece kitapçıkta kalmış” dedi. Kerci, ayrıca gelir, gider üzerinden eleştirilerde de bulundu.

“Bir başarı hikayesi yazılıyor”

Kerci’nin ardından söz alan CHP’li meclis üyesi Nazlı Kayı, “Neden sonuç ilişkisindeki son durum çok net. İmkansızlıklar ve yokluklar arasında bir başarı hikayesi yazılıyor ki bu kadar faaliyet yapılmış” çıkışı yaptı.

“Eşrefpaşa’daki dükkandan yüzde 400 az ödüyorlar”

“Bütçe ve faaliyette rakamlara girer, örneklendirirsiniz. Bunların hepsi yerel yönetimin en önemli unsurlarıdır” sözleriyle açıklamalarda bulunan AK Partili meclis üyesi Hakan Yıldız, “Buradan bakarak geldiğimizde şunu ifade etmek isterim: Ben 7’nci yılımı dolduruyorum, bu 7’nci raporumuz. Geçen dönem kasasında parası olan, piyasaya borcu olmayan ama umutları olan bir Konak Belediyesi vardı. Yüzde 33 Konak’ın sorunu ve problemi. 152 etkinlik, sayısız sosyal faaliyetiniz olmuş. Geçtiğimiz beş yılda gelirinin gerçekleşmesi yüzde 85 iken bugün yüzde 65’i gerçekleşmiş. Gelir ve gider farkı eşitmiş gibi duruyor ama olmayan paramız var ve harcayamıyorsunuz. Büyük kısmı personel giderlerine ayırıyorsunuz. Başkan ‘Maaş bütçesi yapmak zorundayız’ demişti. Ancak kimse kusura bakmasın, Konak’ı 35 yıldır CHP yönetiyor. Ben de 7 yıllık bir değerlendirme yapıyorum. Gültepe, Beştepe, Gürçeşme planları yaptık. 7 yıl önce dönemin belediye başkanı ‘Böyle hesap olur mu?’ diye alay etmişti. O günden beri hesaplıyorum, bütçenin yüzde 5’iyle yapsaydık dönüşümü çok rahat yapıyorduk. Başarılı bir faaliyet raporunuz yok. Bugün yaptığınız sadece tabela belediyeciliği. Konak belediyesi var, bayrağı var, kapıda çalışanlarınız var. Ruhsat konusunda Fatih Belediyesi’nden örnek almışlar. Sürekli bir ‘emsal’ diyorsunuz, size açık davet: İlerleyen günlerde Fatih Belediyesi’ne gidelim. 2025’te bin 266 lirayken yüzde 25 zam yapıp 2 bin 216 lira yapmışlar. Taner Bey’in işyerini örnek verelim. Bugün Taner Bey kendi dükkanından örnek verdi. O işyeri için 56 bin lira öderken İstanbul Fatih’te 7 bin 666 lira ödüyor. 6 kademe derecelendirme de var. Yani Fatih’te 50 metrekarelik bir unlu mamuller dükkanı, Eşrefpaşa’daki dükkandan yüzde 400 daha ucuz ödüyor” dedi.

“Mızrak çuvala sığmaz hale geldi”

“Fatih’i örnek aldınız, toplu konutlardan bahsettiniz. Göç veriyoruz çünkü sosyal konut üretemiyoruz” sözleriyle devam eden Yıldız, şu ifadeleri kullandı: “Beştepeler’de 18 uygulamasında tapuya yazıldığı bilgisi var, 8 etaba ayırmıştık. İki yıl önce başlattığımız bir konut projemiz var, Dünya Bankası finansmanıyla. Konak’ta başvurmuş ve faydalanmış yapı da yok. Madem Beştepeler’de uygulamamız bitiyor, buyurun gelin. Biz dönüşüme engel olmadık, paranız yok. Paraları konserlere, gezilere harcadığınız için… Paralarınızı yanlış personel rejiminde onun eşi, bunun dostu bankamatiklere ayırdığınız için… Biz bunları dile getirirken siyaset yaptığımız iddia ediliyordu, bugün artık mızrak çuvala sığmaz hale geldi. Bornova’da, Buca’da görüyorsunuz. Konak’ta da geçmiş dönemlerde delege mantığıyla işe alımları biliyoruz. İşini yapanlara sözümüz yok ama siz belediye kadrolarını kendi siyasi bekalarınızın delege seçimlerinde kullandınız. Bunun bedelini Konak’ta ödetiyorsunuz. Bu gerçekliği konuşacağız. Bütçenizin yüzde 85’ini personele ayırdığınız için bunu konuşacağız.”

İş yerleri için ruhsat ve belge ücretleri görüşüldü

Konak Belediye Meclisi’nde, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik ruhsat ve belge ücretlerini kapsayan 2026 yılı tarifesi gündeme geldi. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3572 sayılı Kanun ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan yeni düzenlemenin; iş yerlerinin büyüklüğü, konumu, denetim ve hizmet yükü ile ticari faaliyet yoğunluğu dikkate alınarak daha adil, sade ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlandığı belirtildi. Önerge Meclis’te karşılıklı tartışmalara neden olurken Plan ve Bütçe Komisyonu ile Esnaf Komisyonu’nun hazırladığı rapor, mecliste yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Önerge hakkında söz alan AK Partili meclis üyesi İlhan Önen, “Bu ücretler meclisten geçtiği takdirde yarın hemen hukuki işlemleri başlatacağız. Verdiğiniz ikramların, lüks otomobillerin, açılışların bedelini esnaftan çıkarmanıza razı değiliz. Oy çokluğu vereceğiz” dedi.

“2025 tarifesinin altında kalıyor”

Önen’in açıklamalarına karşın Başkan Mutlu, Toplantıyı yaptık, yöntemde uzlaşılamadı. Türkiye’de pek çok belediyenin uyguladığı emlak rayiç bedelinden fiyatlandırma yapmak istedik. Çok ciddi bir indirim oldu ve komisyondan oy çokluğu ile geçti” ifadelerini kullanırken CHP’li meclis üyesi Ahmet Yıldız, “Yaklaşık 3 ay önce meclise geldi. Kademeli bir model oluşturmak için bu sistemi hayata geçirmek istedik. Türkiye’nin farklı yerlerinde hem AK Parti hem de CHP’li belediyelerden örnek aldık. Rayiç değer esas alınarak oluşturuldu. Tarifeden işyeri ve faaliyet türlerine göre sınıflandırılmış küçük ölçeklilerden başlayarak kademeli bir yapı oluşturulmuştur. Tarife sisteminde önemli unsurlardan biri de işyeri büyüklüğüdür. Farklı büyüklükteki işyerleri için farklı örnekler oluşturulmuştur. Genel olarak değerlendirildiğinde 2026 revizyon tarifesi 2025 tarifesinin altında kalmaktadır” diye konuştu.

“Dava nedeniyle esnaf mağdur olacak”

“Biz o toplantıda random yerler seçtik ve esnafı korumak için baktığımız yerde daha düşük sonuçlar oluşturduk” sözleriyle açıklamalarda bulunan CHP’li Nazlı Kayı da “Herkes için adaletli olsun Gültepe’deki ve Alsancak’taki aynı rakamı vermesin diye çalışmalar yapılmış. Orada siz buna onay verseydiniz hem indirim olacaktı hem de esnafa hemen dönecekti. Açtığınız dava ile bu hemen dönemeyecek ve esnafımız da mağdur olacak” dedi.

“Bunun alınması yasal değil”

AK Partili meclis üyesi Taner Deniz, “Geçen mecliste başkanımız ‘Herkesin içine sinecek bir fiyat tarifesi yapacağız’ dedi. Bizi de toplantıya çağırdı ve biz de görüşlerimizi dile getirdik. ‘Biz ruhsatları yükselttik, şimdi alçaltıyor ve esnafa müjde veriyoruz’ algısı yapıyorsunuz. Biz dava açmasaydık yapmayacaktınız. AK Partili belediyeleri örnek aldığınız için teşekkür ederiz ama AK Partili belediyelerde çöp, çamur, çukur yoktur. Esnaftan alınan ücretler Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile alınabilir, bunun da alınması yasal değildir. Biz bunu yargıya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Mutlu’dan net cevap: Biz eşitlik istiyoruz!

AK Partililerin eleştirilerine “Siz dava açtınız diye biz buraya gelmedik” yanıtı veren Başkan Mutlu, “Esnaf odasıyla toplantı yaptık, bizden bunu istediler o yüzden yaptık. Tetkik ücretini ilk kez duymuş olabilirsiniz İstanbul Çatalca Belediyesi de bu uygulamayı yapıyor. Bazı şeyler AK Partili belediyeler yapınca yasal oluyor da CHP’li belediyeler yapınca sorun oluyor. Biz sadece eşitlik istiyoruz. Her partiden belediyelere Çevre Bakanlığı’nın ve İller Bankası’nın eşit davranmasını istiyoruz” çağrısı yaptı.

“Bu indirim Konak esnafına yarar”

CHP’li meclis üyesi Abdullah Siyahkoç da “Geçen sene 53 milyon lira toplanan parayı bu sene 40’a düşürdük. Odalardan da her yerden de şikayet vardı. Kemeraltı’nda 77 bin lira olan yer 51 bin liraya düşüyor. Bizim acele etmemizin nedeni esnaf sıkıntı içinde. Başkanımız da ‘Esnafla oturduk, onlarla konuştuk’ dedi. Ben bu indirimin Konak esnafına yarar olduğuna inanıyorum. Buna da artık ‘Evet’ demeniz gerekiyor” diye konuştu. Önerge, oy çokluğu ile kabul edildi.