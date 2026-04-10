Son Mühür- İstanbul’da 2010 yılında gözaltına alındıktan kısa süre sonra yaşamına son veren 28 yaşındaki Onur Yaser Can’ın ölümüne ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen yargılamada, sanık polislerden 4’ü “resmi belgeyi yok etme, bozma veya gizleme” suçundan 6’şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstinaf sonrası yeniden hüküm kuruldu

Dava kapsamında daha önce verilen mahkumiyet kararları istinaf incelemesinde bozulmuştu. Yeniden görülen dosyada, haklarında 13’er yıla kadar hapis cezası talep edilen 6 sanık polis hakkında hüküm kuruldu; mahkeme 4 sanığa 6’şar yıl hapis cezası verdi.

Ne olmuştu?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu Onur Yaser Can, 2 Haziran 2010’da İstanbul’da narkotik ekiplerince “esrar satın aldığı” iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ailesi, gözaltı işleminin kendilerine bildirilmediğini, ifade sırasında avukat bulundurulmadığını ve imzalatılan tutanakların bir örneğinin verilmediğini öne sürmüştü.

Aile ayrıca, Can’ın nezarette kötü muameleye maruz bırakıldığını ve serbest bırakıldıktan sonra da takibe alındığını iddia etti.

Serbest bırakılmasının ardından bir gün içinde iki kez daha ifadeye çağrılan Can’ın, üçüncü çağrının ardından yaşamına son verdiği belirtilmişti. Olay sonrası ortaya çıkan yarım kalmış notta, gözaltı sürecine ilişkin ağır iddialara yer verildiği kaydedilmişti.

Süreçte Can’ın annesi Hatice Can 2014 yılında intihar ederek hayatını kaybetti. Baba Mevlüt Can ise 2019 yılında sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.