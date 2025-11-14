Son Mühür- CHP İstanbul'un önce olağanüstü, ardından olağan kongreyle Özgür Çelik'i il başkanı seçmesine rağmen mahkemenin Gürsel Tekin ve arkadaşları görevde kalacak yönündeki kararıyla koltukta oturmaya devam eden Gürsel Tekin basın mensuplarının karşısında çıktı.



İstanbul il başkanı kim?



Kayyum olarak CHP il başkanı koltuğuna oturan Gürsel Tekin bu sabahki basın toplantısında "iki başlılık görünüyor. il başkanı kim" sorusuna "karar defteri bizde. Mühür kimdeyse Süleyman odur" yanıtını verdi.



3 televizyona tepki...



Tekin, "İhsan Aktaşın suç ortaklarını bile bile televizyona çıkartıyorlar. Bunlar Halk Tv, Sözcü Tv, Now Tv'de bize namussuz diyebilecek kadar namussuzlaştıklarını gördük" dedi.

Biz olayın hiçbir safhasında yokuz, hiçbirimiz delege değiliz, oy kullanmamışız'' diyen Gürsel Tekin,

''Partimize yangın düşmüş. Biz bu yangını söndürmek için uğraşırken, çaba sarf ederekn sözde parti yöneticileri çıkacak ekranlarda hayatlarında hiçbir yer kullanamadıkları cümleleri bize kullanacaklar. Biz o zaman anladık ki, ya bu mesele öyle sıradan bir delege meselesi olmaktan çıkmış. Büyük bir suç ortaklığıyla karşı karşıya olduğumuzu gördük.'' ifadelerine yer verdi.

Tekin, yurtdışında bilinen ne kadar FETÖ'cü varsa bizi hedef noktasına koymaları da dikkat çekici" diye konuştu.

