Son Mühür - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesine başvuran ancak kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların, 5 bin TL’lik başvuru ücretinin iade sürecine ilişkin detayları araştırdığı görülüyor.

Para iadesi nasıl ve nereden yapılacak?

TOKİ başvuru bedeli, kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara geri ödenecek. Sosyal konut projelerine başvuru sırasında alınan ön kayıt ücreti için, hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından iade süreci başlatılıyor. Ayrıca TOKİ kura başvurusu geçersiz sayılan adayların da başvuru ücretleri iade ediliyor.

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından iade işlemleri devreye giriyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü içerisinde iade listelerini oluşturarak ödemeleri gerçekleştiriyor. TOKİ’nin konuya ilişkin açıklamasında, “Kurada hak sahibi olamayanlar, başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir” ifadelerine yer verildi.

Başvuru ücretinin iadesi, vatandaşların ödeme yaptığı banka aracılığıyla gerçekleştirilecek.