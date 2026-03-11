Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi Konur Alp Koçak, savunma ve havacılık sektöründe görev yapan nitelikli personelin hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilmesini sağlayacak kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu.

Teklifin kapsamı

Koçak’ın hazırladığı ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı şirketler, Millî Savunma Bakanlığı iştirakleri (MKE ve ASFAT) ile devlet adına yürütülen stratejik projelerde görev yapan mühendis, uzman ve yöneticileri kapsıyor. Teklife göre, bu kişiler belirli kriterleri sağladıkları takdirde yeşil pasaport sahibi olabilecek.

Amaç: Uluslararası faaliyetleri kolaylaştırmak

MHP’li Koçak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, savunma sanayiinde elde edilen başarıların Türkiye’ye güven ve gurur verdiğini belirtti. Koçak, “Türkiye artık başkalarının kapısında silah arayan bir ülke değil. Kendi teknolojisini geliştiren, kendi silahını üreten ve stratejik gücünü inşa eden bir ülke olarak dünyada dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.

Kıdemli personel öncelikli

Kanun teklifi kapsamında, en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis, uzman ve üst düzey yöneticilerin yeşil pasaport alabilmesi hedefleniyor. Teklif, savunma sanayii çalışanlarının uluslararası projelerdeki faaliyetlerini kolaylaştırmayı ve emeklerini desteklemeyi amaçlıyor.

Savunma Sanayii: Türkiye’nin stratejik gücü

Koçak, savunma sanayiinin yalnızca ekonomik bir sektör değil, Türkiye’nin bağımsızlığını ve caydırıcılığını teminat altına alan stratejik bir alan olduğunu vurguladı. Teklifin, nitelikli insan kaynağını destekleyerek millî teknoloji hamlesini güçlendireceğini ve Türkiye’nin küresel rekabetteki konumunu pekiştireceğini ifade etti.