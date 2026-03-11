Standart dışı plaka olarak bilinen APP plakalara yönelik denetimlerde yeni bir düzenlemeye gidildi. 27 Şubat’tan bu yana uygulanan idari para cezalarının iptal edildiği bildirildi. Denetimlerin ise 1 Nisan 2026’ya kadar rehberlik ve bilgilendirme kapsamında sürdürüleceği açıklandı.

27 Şubat’tan sonra yazılan cezalar iptal

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, APP plaka kullanımına yönelik cezai yaptırımlar, Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. maddesinde yapılan değişiklik kapsamında gündeme geldi. Söz konusu düzenleme, yönetmelikte belirtilen ölçü ve niteliklere uygun olmayan plaka takılması halinde uygulanan idari para cezasının artırılmasını öngören torba kanun kapsamında değerlendirildi.

Ancak plaka değişim işlemleri sırasında yaşanan yoğunluk ve oluşan uzun kuyruklar nedeniyle uygulamada yeni bir karar alındı. Bu kapsamda 27 Şubat tarihinden itibaren kesilen idari para cezalarının iptal edildiği belirtildi.

Denetimler 1 Nisan’a kadar rehberlik amacıyla yapılacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, standart dışı plakalara yönelik denetimlerin 1 Nisan 2026 tarihine kadar cezai işlem yerine bilgilendirme ve yönlendirme şeklinde yürütüleceği ifade edildi.

Bu süreçte sürücülere plaka standartları hakkında bilgi verilecek ve gerekli düzenlemeleri yapmaları için süre tanınacak.

TŞOF tarafından basılan plakalar için ceza uygulanmayacak

Yetkililer, yetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara teslim edilen plakaların, standartlara tam olarak uymasa dahi cezai işleme konu edilmeyeceğini bildirdi.

Ancak araç sahiplerinin, yetkili kurumdan teslim aldıkları plakalar üzerinde sonradan değişiklik yapmaları veya ekleme gerçekleştirmeleri halinde 4 bin lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Sahte plaka kullananlara 140 bin lira ceza

Yetkilendirilmiş kurum dışında faaliyet gösteren yerlerden basılan ve resmi olmayan plakaların araçlarda kullanılması durumunda ise yaptırımların devam edeceği kaydedildi. Bu kapsamda sahte veya gayriresmi plaka kullanan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.