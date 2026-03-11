Son Mühür- ABD ve İsrail’in 28 Şubat Cumartesi günü İran’a yönelik başlattığı saldırılar bölgedeki dengeleri altüst etti.

İran’ın karşılık vermesiyle çatışmalar kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve Orta Doğu’da yeni bir savaş atmosferi oluştu.

Saldırıların ilk günlerinde İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği açıklanmış, bu gelişme bölgede büyük yankı uyandırmıştı.

Yeni dini lider olarak Mücteba Hamaney seçildi

Ali Hamaney’in ölümünün ardından İran yönetimi yeni dini liderin Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney olduğunu duyurmuştu.

Yeni liderin göreve gelmesiyle birlikte İsrail basınında yayımlanan bazı haberlerde Mücteba Hamaney’in olası hedefler arasında yer aldığı ve suikast listesinde ilk sırada bulunduğu öne sürülmüştü.

Mücteba Hamaney’e saldırı düzenlendi

Tahran yönetimi, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’e yönelik bir saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Saldırının detaylarına ilişkin resmi açıklamalar sınırlı tutulurken, olayın ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

“Öldü” iddiaları yalanlandı

Batı medyasında Mücteba Hamaney’in saldırı sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğine dair haberler yayımlanırken, İranlı yetkililer bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Yetkililer yaptıkları açıklamada, Mücteba Hamaney’in sağ ve güvende olduğunu duyurdu.

Yaralandığı iddiası gündemde

Bazı kaynaklar saldırı sırasında Mücteba Hamaney’in yaralanmış olabileceğini öne sürdü. Ancak İranlı yetkililer bu iddialara ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşmadı.