Son Mühür - Söz konusu sahne, filmin 18’inci dakikası 22’nci saniyesinde, Neo’nun (Thomas Anderson) Ajan Smith tarafından ilk kez sorguya alındığı bölümde yer alıyor. Görüntülerde yer alan pasaportun, 1990’lı yılların sonundaki resmi belge formatına uygun şekilde hazırlandığı görülüyor. Belgenin sağ alt kısmında “11 Sep/Sep 01” ibaresi yer alırken, bu ifadenin 11 Eylül 2001 tarihine karşılık geldiği anlaşılıyor.

1999'da vizyona girdi

Söz konusu tarih, ilerleyen yıllarda ABD topraklarında düzenlenen en büyük terör saldırısının gerçekleştiği gün olarak kayıtlara geçti. The Matrix’in çekimleri Mart-Ağustos 1998 arasında tamamlandı, film ise Mart 1999’da vizyona girdi. Filmde Neo’ya ait olduğu belirtilen pasaporta ilişkin paylaşılan ekran görüntülerinde herhangi bir manipülasyon tespit edilmezken, belgede son geçerlilik tarihinin 11 Eylül 2001 olarak yer aldığı görülüyor.

11 Eylül saldırıları

ABD’nin finans merkezi New York, 11 Eylül 2001’de tarihin en kanlı terör saldırılarından birine sahne oldu. Newark, Boston ve Washington’dan kalkarak San Francisco ile Los Angeles’a gitmesi planlanan dört yolcu uçağı, El Kaide bağlantılı militanlar tarafından kaçırıldı.

Saat 08.46’da American Airlines’a ait ilk uçak Dünya Ticaret Merkezi’nin kuzey kulesine çarptı. Yaklaşık 17 dakika sonra United Airlines’ın seferini yapan ikinci uçak güney kuleye isabet etti. Üçüncü uçak Pentagon’a yönelirken, dördüncü uçak ise Pensilvanya’da yere çakıldı.

Saldırılarda, uçakları kaçıran 19 kişi hariç 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti. Eylemleri El Kaide üstlenirken, örgütün lideri Usame bin Ladin ABD’yi Müslüman ülkelerdeki askeri müdahalelerden sorumlu tuttu. Saldırıların ardından, olayların ABD’nin Irak ve Afganistan’ı işgaline zemin hazırladığına dair çok sayıda komplo teorisi de gündeme geldi.