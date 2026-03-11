Son Mühür - ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump ile Jeffrey Epstein'ı birlikte betimleyen tartışmalı bir sanat eseri yeniden gündeme taşındı. Ulusal Mall bölgesine konumlandırılan heykel, kamuoyunda hem destek hem de eleştiriyle karşılandı.

Washington Post'un haberine göre, anonim bir sanatçı kolektifi tarafından hazırlanan heykelde Donald Trump ile Jeffrey Epstein’ın el ele olduğu görülüyor. “Best Friends Forever” (Sonsuza Dek En İyi Arkadaşlar) adı verilen çalışma, Trump’ın geçmişte Epstein ile ilişkilendirilen bağlantılarına atıfta bulunan siyasi bir protesto eseri olarak tanıtıldı.

Tartışmalar başladı

Heykel, kısa sürede sosyal medyada ve Washington’da geniş yankı uyandırdı. Bazı ziyaretçiler çalışmayı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirirken, bazıları ise siyasi açıdan kışkırtıcı olduğunu savundu. Ulusal Park Servisi yetkilileri, eserin daha önce izin şartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırılduğunu, ancak sonrasında yeniden sergilenmesine izin verildiğini bildirdi.

Tartışmalı çalışma, başkentte ifade özgürlüğü ve politik sanat konularını yeniden gündeme taşıdı. Heykelin önünde toplananlar arasında hem destek verenler hem de tepki gösterenler yer alırken, eser kısa sürede Washington’un en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Eleştirel heykel