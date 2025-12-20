Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen TOKİ 500 Bin Konut Projesi kapsamında başvuru süreci tamamlandı. İzmir’de konut sahibi olacak hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 29 Aralık’ta başlayacak, süreç 27 Şubat’a kadar devam edecek.

Konutlar 11 İlçede İnşa Edilecek

Projeye göre İzmir’de yapılacak konutlar; Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla ve Torbalı ilçelerinde yükselecek. Konutlar 1+1 ve 2+1 tiplerinde planlanırken, yatay mimari anlayışıyla ve bölgenin geleneksel dokusuna uygun şekilde tasarlanacak.

Özel Gruplara Kontenjan Ayrıldı

Projede sosyal gruplar için özel kontenjanlar belirlendi. Buna göre; Şehit yakınları, gaziler ve engellilere yüzde 5, Üç ve üzeri çocuğu olan ailelere yüzde 10, Gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle satışa sunulacak.

Fiyatlar ve Taksitler Açıklandı

Anadolu illerinde uygulanacak fiyatlandırmaya göre;

1+1 daireler 1 milyon 800 bin TL’den, metrekarelik 2+1 daireler 2 milyon 200 bin TL’den, 80 metrekarelik 2+1 daireler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa çıkacak.

Aylık taksitler ise 1+1 konutlar için 6 bin 750 TL, 65 metrekare 2+1’ler için 8 bin 250 TL, 80 metrekare 2+1’ler için 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

Teslimler 2027’de Başlayacak

Başvurular, e-Devlet üzerinden 18 Aralık’ta, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası aracılığıyla yapılan başvurular ise 19 Aralık’ta sona erdi. Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından, konutların Mart 2027 itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.