Son Mühür / İzmir Mali Müşavirler Odası Onursal Başkanı Feyzullah Topçu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 13 Aralık’ta yayımlanan 586 sıra sayılı Tebliğ’e sert tepki gösterdi. Topçu, söz konusu düzenlemenin 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na aykırı olduğunu belirterek kamuoyunu ve ilgili tarafları uyardı. “3568 Sayılı Kanun yok sayılamaz” mesajı veren Topçu, “Mesleğimizin yetkileri gasp edilemez” mesajı verdi.

“Hukuken yok hükmündedir”

“3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na aykırı olarak düzenlenen hiçbir tebliğin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Topçu, “Buna rağmen, 13.12.2025 tarihli Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486) kapsamında yayımlanan 586 Sıra No’lu Tebliğ ile, meslek mensuplarına kanunla tanınmış hak ve yetkiler esnaf odalarına devredilmek suretiyle açık bir yetki gaspı gerçekleştirilmiştir. Bu tebliğe dayanarak işlem tesis eden ve duyuru yapan esnaf odaları, açıkça 3568 sayılı Kanuna aykırı hareket etmektedir. Kanunla meslek mensuplarına tanınmış yetkilerin idari bir düzenleme ile başka kurumlara devredilmesi kabul edilemez ve hukuken yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.

‘Suç duyurusunda bulunulmalı’

SMMM odalarına da çağrı yapan Topçu, Mesleğimizin hak ve yetkilerini korumak adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bölgelerinde bulunan hukuka aykırı biçimde işlem ve duyuru yapan esnaf odaları hakkında, 3568 sayılı Kanuna muhalefet gerekçesiyle ivedilikle Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması gerektiğini kamuoyuna açıkça ilan ediyorum. Esnaf odalarına hizmet veren meslek mensupları için; bu hukuksuz düzenleme nedeniyle esnaf odalarına hizmet veren meslek mensuplarının, esnaf odaları ile yapmış oldukları hizmet sözleşmelerini yıl sonu itibarıyla sona erdirmeleri zorunludur. Sözleşmesini sonlandırmayan meslek mensubunu oda yönetimleri tarafından bu konuda meslek mensuplarının yazılı olarak uyarılması, buna rağmen yükümlülüğe aykırı davrananlar hakkında ise 3568 sayılı Meslek Kanunu Disiplin Yönetmeliği’nin 7/c maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılması kaçınılmazdır” dedi.

Son olarak Topçu, “Kararlılığımız bir kez daha açıkça ifade ediyoruz: 3568 sayılı Kanun yok sayılamaz. Mesleğimizin yetkileri devredilemez. Hukuka aykırı düzenlemeler geri çekilinceye ve sonuç alıncaya kadar bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.