Antalya’nın Döşemealtı ilçesi sınırlarında meydana gelen trajik trafik kazası, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Sabah saatlerinde Kuzey Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün virajı alamayarak devrilmesi sonucu ortalık savaş alanına döndü. Çok sayıda can kaybının yaşandığı feci kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi sevk edilirken, çevre yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Virajı alamayan otobüs bariyerlere çarparak devrildi

Feci kaza, sabah saat 10.30 sularında Antalya Kuzey Çevre Yolu'nun Döşemealtı mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ’dan yola çıkarak Antalya istikametine seyretmekte olan Buzlu Turizm firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, girmiş olduğu keskin virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki bariyerlere çarpan dev araç, ardından şiddetli bir şekilde yan yatarak sürüklendi. Kazanın şiddetiyle otobüs içerisindeki bazı yolcuların yola savrulduğu görüldü.

Kurtarma ekipleri zamanla yarıştı: Can pazarı yaşandı

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, araç dışına savrulan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Otobüsün metal yığınına dönen gövdesinde sıkışan yolcular için ise adeta zamanla yarışıldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yoğun çabasıyla bulundukları yerden çıkarılan kazazedeler, hazır bekleyen ambulanslarla çevre ilçe ve merkezlerdeki hastanelere sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, 26 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı açıklandı.

Vali Şahin ve Komutan Kavukcu olay yerinde incelemelerde bulundu

Acı haberin ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, kaza mahalline gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kurtarma operasyonlarını yerinde takip eden Vali Şahin, kazada hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileklerini iletirken, yaralıların durumunun yakından izlendiğini belirtti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından devrilen otobüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma sürdürülüyor.