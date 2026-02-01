Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerine yönelik düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Sarallar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Aynı iş yerine iki ayrı silahlı saldırı

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı iş yerine farklı tarihlerde gerçekleştirilen iki ayrı silahlı saldırının ardından, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

300 saatlik kamera incelemesi, 50 günlük takip

Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Ekipler, bunun yanı sıra 50 gün süren teknik ve fiziki takip yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıların, örgütsel bir yapı içerisinde planlanarak gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şafak operasyonu: Özel harekat destek verdi

Elde edilen deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği şafak baskınlarında, saldırılarla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

5 ilde eş zamanlı baskınlar

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Bursa, İzmir, Mersin ve Aydın illerinde toplam 17 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda İstanbul’da 11, Bursa’da 3 olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile farklı çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, şüpheliler emniyete götürüldü.

Adli süreç devam ediyor

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın, suç örgütünün faaliyetlerine yönelik derinleştirilerek devam edeceği bildirildi.