Trafik kazası, Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre A.H.B. idaresindeki 38 ANU 177 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun karşısına savruldu ve takla attı.

Sürücü araçta sıkıştı, yolcu yaralandı

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü A.H.B. araç içerisinde sıkışırken, yanında bulunan İ.Ç. yaralandı. Yaralı yolcu, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başardı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de takla atan araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaralı yolcu arkadaşını yalnız bırakmadı

Kazada yaralanan İ.Ç., kendi durumu ağır olmasına rağmen araçta sıkışan sürücü arkadaşının kurtarılma çalışmaları süresince başından bir an olsun ayrılmadı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sürücü A.H.B. araçtan çıkarıldı.

Ambulansa alınırken gözyaşlarına hakim olamadı

Sürücü A.H.B. ambulansa alınırken, yaralı yolcu İ.Ç.’nin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından iki yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil çekiciyle kaldırıldı

Kaza nedeniyle Talas Bulvarı’nda trafik kısa süreli olarak kontrollü şekilde sağlandı. İncelemelerin ardından takla atan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlattı.