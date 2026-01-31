Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki baba Mehmet E. ile tutuklu sanıklar Polat E. ve Baran A. salonda katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Abas A. ve Berkant K. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Savcılık tutukluluğun devamını talep etti

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut deliller ve suçun niteliğini gerekçe göstererek sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa sundu.

Sanık avukatları tahliye istedi

Sanık avukatları ise müvekkillerinin yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, olayın kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini savundu ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkemeden ara karar

Mahkeme heyeti, suçun vasfı ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi amacıyla 6 Mayıs’a ertelendi.

Sanıklar hakkında 29 yıla kadar hapis istemi

Hazırlanan iddianamede, babası Mehmet E.’yi öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen Polat E. ile ona yardım ettikleri öne sürülen Abas A., Baran A. ve Berkant K. hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi” suçlarından 18 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Müşteki baba: "Oğlumun tahliye edilmesini istiyorum"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan müşteki baba Mehmet E., olayın yanlış değerlendirildiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu işe benim aracıma zarar vermek için girişmişlerdi. Ancak olay ölüme teşebbüs olarak değerlendirildi. Ben bunu kabul etmiyorum. Oğlumun tahliye edilmesini istiyorum, bu cezayı kabul etmiyorum.”