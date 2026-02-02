Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan örgüt yöneticilerinden Serdar Sertçelik, farklı dosyalar üzerinden yürütülen yargılama sonucunda ikinci kez tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu, Macaristan’da yakalandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü liderliği suçlamasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan Serdar Sertçelik, yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye iade edildi. Macaristan’da yakalanmasının ardından Ankara’ya getirilen Sertçelik, ilk olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi.

İlk tutuklama Sulh Ceza Hakimliği’nden geldi

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Sertçelik, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Burada yapılan değerlendirme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Farklı dosyadan yeniden adliyeye çıkarıldı

Serdar Sertçelik, hakkında devam eden başka bir soruşturma kapsamında yeniden adliyeye sevk edildi. Bu kez dosya, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ele alındı.

Ağır suçlamalar: Örgüt yöneticiliği ve cinayet

Mahkeme, Sertçelik’in

suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütü yönetmek,

kasten yaralama,

kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

yağma,

kasten öldürme

suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturmalar çok yönlü sürüyor

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda, örgüt yapısı, hiyerarşik ilişkiler ve işlenen suçlara dair dosyaların ayrı ayrı ele alındığı öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiğini ve yeni adli adımların atılabileceğini belirtti.