Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari aracın refüjdeki ağacı ikiye bölerek karşı şeride geçtiği olayda, toplamda 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde trafik durma noktasına geldi

Kayseri’nin işlek noktalarından biri olan Kocasinan ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Telefon Sokak üzerinde gün içerisinde dehşet anları yaşandı. Alınan detaylı bilgilere göre, A.C. idaresindeki 34 DRR 312 plakalı hafif ticari araç ile E.Ç. kontrolündeki 38 VE 301 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple sokak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan hafif ticari araç, büyük bir hızla orta refüje yönelerek burada bulunan bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle gövdesinden ayrılan ağaç ikiye bölünürken, araç ancak karşı yola geçerek durabildi.

Sağlık ve güvenlik ekipleri seferber oldu

Kazayı gören çevredeki vatandaşların vakit kaybetmeden durumu yetkililere bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine hızlıca ulaşan polis birimleri, yeni bir kaza riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönetti. Sağlık ekipleri ise araç içerisinde bulunan yaralılara anında müdahale etti. Kazada yaralanan her iki sürücü ile araçlarda yolcu konumunda bulunan 2 kişi, olay yerinde gerçekleştirilen kritik ilk yardım işlemlerinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hasarlı araçlar çekici yardımıyla tahliye edildi

Kaza sonrası her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yolda oluşan enkaz ve ikiye bölünen ağaç parçaları belediye ekipleriyle koordineli şekilde temizlendi. Kazaya karışan otomobil ve hafif ticari araç, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından çekici vasıtasıyla caddeden kaldırıldı. Hurdaya dönen araçların bölgeden uzaklaştırılmasıyla beraber trafik akışı normale döndü. Yetkililer, can kaybının yaşanmadığı bu şiddetli kaza ile ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

