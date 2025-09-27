Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Ortalıca köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 37 KK 756 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve römorkunda çeltik yüklü bulunan 37 EE 514 plakalı traktöre arkadan çarptı.

6 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde ve traktörde bulunan toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Bir kişi hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan İsmail Tokaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, jandarma ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından belirlenecek.

