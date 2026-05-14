Gelen bilgilere göre, operasyon çerçevesinde Eskişehir Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki özellikle Sosyal İşler Müdürlüğü’nde incelemeler devam ediyor. Polis ekiplerinin belediye binasında evraklar ile dijital materyaller üzerinde detaylı çalışma yürüttüğü aktarıldı.

20 kişiye gözaltı

Soruşturma çerçevesinde, belediye personelinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı sayısının artabileceği belirtilirken, operasyonun belediyedeki mali işlemler ve ihale süreçlerine ilişkin iddialar doğrultusunda sürdürüldüğü ileri sürüldü. Konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, operasyonun ayrıntılarının incelemelerin tamamlanmasının ardından operasyonun netlik kazanması bekleniyor.

Belediye içinde arama

KOM ekiplerinin belediye binasındaki arama ve inceleme faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Operasyon kapsamında bina çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, soruşturmanın geniş kapsamlı şekilde devam ettiği ifade edildi. Kamuoyunun yakından izlediği operasyonla ilgili savcılık tarafından gün içinde açıklama yapılmasının beklendiği aktarıldı.